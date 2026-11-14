ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత
ప్రముఖ తెలుగు సినీ నటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో గిరిబాబు జన్మించారు. సుమారు 600కు పైగా సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. విలన్, కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మెప్పించారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా నటుడిగా రాణించారు. ‘సింహ గర్జన', ‘మెరుపుదాడి', 'ఇంద్రజీత్', తదితర చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వ్యవహరించారు.
1946 జూన్ నెల 8వ తేదీన ప్రకాశం జిల్లా కొరిశపాడు రావినూతల గ్రామంలో జన్మించిన ఆయన 'జగమే మాయ' చిత్రంతో సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమవయ్యారు. గిరిబాబు సతీమణి గత 2016లో అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ఆయనకు రఘుబాబు, బోసుబాబు అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. రఘుబాబు హాస్య నటుడుగా కొనసాగుతున్నారు. 2023లో అన్నీ మంచి శకునములే అనే చిత్రంలో గిరిబాబు చివరిసారిగా కనిపించారు.
పాతతరం నుంచి నేటి తరం వరకు నాలుగు దశాబ్దాలుగా చిత్ర రంగంలో రాణించిన నటుడు గిరిబాబు. ఆయన అసలు పేరు యర్రా శేషగిరి రావు. రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన శేషగిరి రావు చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలంటే విపరీతమైన ఆసక్తి కనబరిచేవారు. ఊళ్లో ఉన్న టూరింగ్ టాకీస్లో ఎక్కువ సమయం గడిపేవారు. ఆయనను ఊరి జనాలంతా సినిమా పిచ్చోడు అని అనేవారు.
అపుడే ఆయనకు నటనలో రాణించాలనే సంకల్పం ఏర్పడింది. తొలుత నాటకాలతో నట జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన సొంతంగా నాటక సమాజాన్ని కూడా స్థాపించారు. ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలు, మిత్రుల తోడ్పాటుతో సినీ రంగం వైపు అడుగులు వేశారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సుధీర్ఘ కెరీర్ను కొనసాగించిన నటుల్లో గిరిబాబు ఒకరు. రంగస్థలం నుంచి నట ప్రస్థానం ప్రారంభించి ఆయన సినీ జీవితంలో పరిపూర్ణత సాధించారు.