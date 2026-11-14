జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో చిత్రం
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మరో ఆసక్తికరమైన కాంబినేషన్ సిద్ధమవుతోంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ చిత్ర నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శనివారం ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అనిల్తో కలిసి దిగిన ఫొటోను తారక్ ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నారు.
'నవ్వుల విందు సిద్ధమవుతోంది' అని ఎన్టీఆర్ ప్రకటించారు. ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై నందమూరి కల్యాణ్రామ్ ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. 'మన కాంబినేషన్ ఎప్పటి నుంచో బాకీ ఉంది తారక్ సర్. పూర్తిస్థాయి వినోదాత్మక చిత్రం రాబోతోంది. త్వరలో Rolling.. కాదు కాదు.. ROFL-ing (కింద పడి పడి నవ్వటం) త్వరలోనే' అని అనిల్ పోస్ట్ చేశారు.
ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో 'డ్రాగన్' చేస్తున్నారు. చిత్రీకరణ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది జూన్ 11వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా నీల్ దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి రాబోయే సంక్రాంతి లక్ష్యంగా 'జనవరి 12న విడుదల' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. వెంకటేశ్, కల్యాణ్రామ్ కథానాయకులుగా నటిస్తున్న ఈ మూవీ పూర్తి వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎన్టీఆర్ - అనిల్ మూవీ ప్రకటనను ఎవరూ ఊహించలేదు. ఎందుకంటే, ప్రశాంత్ నీల్తో సినిమా అయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్-త్రివిక్రమ్ల మైథలాజికల్ మూవీ పట్టాలెక్కాల్సి ఉంది. కార్తికేయుడి కథతో రానున్న ఈ చిత్ర ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులకు కాస్త ఎక్కువ సమయం కావాల్సి రావడంతో ఈలోగా అనిల్తో ఎన్టీఆర్ మూవీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వేగంగా సినిమాలను తీయడంలో అనిల్ రావిపూడిది అందెవేసిన చేయి. పైగా, వినోదం పంచుతూనే కథానాయకుడి పాత్రకు కావాల్సిన హీరోయిజాన్ని చూపించగల దర్శకుడు అనిల్. అందుకే ఎన్టీఆర్ ఈ ఎంటర్టైనర్కు ఓకే చెప్పి ఉంటారు.