ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటాం : అమితాబ్ బచ్చన్
బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన బ్లాగ్లో ఇలా రాసుకొచ్చారు.. ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటామని, తీరా అవన్నీ లభించినపుడు వాటిని ఏం చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతామని పేర్కొన్నారు. కొన్ని రోజులుగా అమితాబ్ ఇంట ఆస్తి వివాదం సాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన పోస్ట్ చేయడం ఇపుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
'మనం ఏదైనా పొందలేనప్పుడు దాని కోసం అడుగుతూనే ఉంటాం. ఏదో ఒకటి దొరికితే చాలు అనుకుంటాం. కానీ దేవుడి దయతో అన్నీ లభిస్తున్నప్పుడు.. ఇంత వచ్చేసిందేంటి? వీటన్నింటినీ ఏం చేయాలి? అని ఆలోచిస్తాం. ఇదే జీవిత సత్యం. అడగకుండానే అన్నీ వస్తున్నప్పుడు.. ఇలాగే భావిస్తాం. మనం దేవుడిని అడుగుతాం.. కానీ ఇంత ఎక్కువ కాదు' అని అమితాబ్ రాసుకొచ్చారు. ఇక ప్రపంచమంతా మనం చెప్పినట్లు నడుచుకోదని అమితాబ్ చమత్కరించారు. మీరు పరుగెత్తి ప్రపంచాన్ని అందుకోగలిగితే మంచిదే.. ఒకవేళ అందుకోలేకపోతే ఎప్పటికీ వెనకే ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ముంబైలోని అమితాబ్ నివాసం (జల్సా) ఆస్తి వివాదంతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఈ ఇంటి యాజమాన్య హక్కులను అమితాబ్ సోదరుడు అజితాబ్ బచ్చన్ భార్య రమోలా సవాల్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇంటిని 1993లో అమితాబ్ బచ్చన్ భార్య జయా బచ్చన్ పేరు మీద గిఫ్ట్ డీడ్ కింద బదిలీ చేశారు. అయితే, అంతకుముందు ఆ ఆస్తి తన పేరు మీదే ఉందని రమోలా ఆరోపించారు. ఈ లావాదేవీ గురించి తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని, తన అనుమతి లేకుండానే గిఫ్ట్ డీడ్ కింద ఇంటిని సొంతం చేసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు.