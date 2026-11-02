Amitabh Bachchan's Bulletproof glass: జల్సాలో రక్షణ గాజు ఆవరణ నుండి అభివాదం చేసిన అమితాబ్ బచ్చన్
ఆదివారంనాడు నవంబర్ 1వ తేదీన అమితాబ్ బచ్చన్ జుహులోని జల్సాలో ఒక పారదర్శక రక్షణ నిర్మాణం లోపల ఎత్తైన వేదికపై నిలబడి, పోలీసులు కాపలాగా ఉండగా బారికేడ్ల వెనుక ఉన్న జనసమూహానికి అభివాదం చేశారు. అక్టోబర్ 18న టైగర్ ష్రాఫ్ ప్రమేయంతో జరిగిన కాల్పుల ఘటన మరియు జల్సాను లక్ష్యంగా పేర్కొంటూ వచ్చిన బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ నేపథ్యంలో ఈ ఏర్పాటు జరిగింది.
Amitabh Bachchan greets from behind a protective glass enclosure at Jalsa
అభిషేక్ దగ్గరలోనే ఉన్నారు, మరియు గత వారాలతో పోలిస్తే భద్రతను పెంచినప్పటికీ, బచ్చన్ చేతులు జోడించి అభివాదం చేయడాన్ని అభిమానులు ప్రశంసించారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ ఆదివారం తన అభిమానులను పలకరించేందుకు, మూడు వైపులా 12 అడుగుల బుల్లెట్ప్రూఫ్ గ్లాసుతో కప్పబడిన ఒక ప్రత్యేక ఏర్పాటులో కనిపించారు. కేవలం 5 నిమిషాల పాటు అభిమానులను పలకరించేందుకు ఆయన ఈ ఏర్పాటు కోసం ఎంత ఖర్చు చేసి ఉంటారో ఊహించగలవా? ఆయనకు ఏవైనా బెదిరింపులు వచ్చాయా? అంటూ కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అలాగే, ముంబైలో అండర్వరల్డ్ పట్ల భయం పెరుగుతోంది. మోదీ, షాల పాలనలో గ్యాంగ్స్టర్ల బెదిరింపుల ప్రభావం ఎలా ఉందో చూడండి అంటూ అజిత్ అంజుమ్ అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్యూయెన్సర్ అమితాబ్ బచ్చన్ తన అభిమానులను కలిసేందుకు బుల్లెట్ప్రూఫ్ గ్లాస్ వెనుక నిలబడాల్సి వస్తోంది అంటూ కామెంట్ చేశారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రతి ఆదివారం తన బంగ్లా బయట అభిమానులను కలుస్తారు, కానీ టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పుల ఘటన తర్వాత బిగ్ బి చాలా ఆందోళనకు గురైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆయన ఒక రక్షణ గాజు ఆవరణ లోపల నుంచే తన అభిమానులను కలుస్తున్నారు.