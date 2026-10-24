విలన్న అడ్డాలో టీ అందించే కుర్రాళ్లులా ఉన్నారు.. : టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పులపై ఆర్జీవీ కామెంట్స్
ఇటీవల బాలీవుడ్ దర్శకుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ తనదైనశైలిలో స్పందించారు. బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల కేసులో పట్టుబడిన నిందితుల రూపురేఖలను ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. ఆ షూటర్లు చూడటానికి ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారంటే, సినిమాల్లో విలన్ల అడ్డాలో టీ అందించే కుర్రాళ్ల పాత్రలకు కూడా వారిని ఎంపిక చేయరంటూ వర్మ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు.
నిజజీవితంలోని నేరగాళ్లకు, వెండితెరపై కనిపించే గ్లామరస్ విలన్లకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుందని వర్మ పేర్కొన్నారు. "మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్స్టర్ దావూద్ ఇబ్రహీంపై సినిమా తీసినా, నిజంగా దావూద్లో కనిపించే వ్యక్తిని ఆ పాత్రకు ఎంపిక చేయకపోవచ్చు" అని ఆయన ఉదాహరణగా పేర్కొన్నాడు.
ప్రముఖ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ముఖేశ్ ఛాబ్రాను ట్యాగ్ చేస్తూ.. "రీల్ లైఫ్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్తో పోలిస్తే రియల్ లైఫ్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అభిరుచి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది" అని వర్మ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
అక్టోబరు 19వ తేదీన ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలోని ఫుట్బాల్ క్లబ్ సమీపంలో టైగర్ ప్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో టైగర్ సురక్షితంగా బయటపడగా, అతడి డ్రైవరుతో పాటు ఒక ఆటో డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు రాజస్థాన్లోని కోటాలో అరెస్టు చేశారు. గతంలోనూ ఈ ఘటనపై స్పందించిన వర్మ.. ఈ దాడి వెనుక డబ్బు, సుపారీ లేదా పాత కక్షల కన్నా "గర్వం, అహం" ప్రధాన కారణమై ఉండొచ్చని విశ్లేషించడం గమనార్హం.