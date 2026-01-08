గురువారం, 8 జనవరి 2026
సెల్వి
గురువారం, 8 జనవరి 2026 (18:38 IST)

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?

Samantha
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆమె కొంతకాలం పాటు నటనకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె కొత్త ఉత్సాహంతో వెండితెరపైకి తిరిగి రావడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది. 
 
గత సంవత్సరం సమంత తన తొలి నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన శుభం చిత్రంలో కనిపించినప్పటికీ, అది కేవలం అతిథి పాత్ర మాత్రమే, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్ర కాదు. ఈ కారణంగా, సమంతను మళ్లీ ప్రధాన పాత్రలో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం, ఆమె 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమంత స్వయంగా తన ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. 
 
ఇటీవల, చిత్ర బృందం మా ఇంటి బంగారం నుండి ఒక కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో, సమంత రఫ్ సీరియస్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. చీర కట్టుకుని బస్సులో నిలబడి ఉన్న సమంత యాక్షన్ సీన్స్ చేస్తోంది. 
 
ఇకపోతే.. సమంత భర్త, బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు, ఈ సినిమా సృజనాత్మక ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన ఈ చిత్రానికి సృష్టికర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది సమంత పునరాగమన ప్రాజెక్ట్‌కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. రాజ్ నిడిమోరు ప్రతిభ అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఫర్జీ, సిటాడెల్ హనీ బన్నీ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన వెబ్ సిరీస్‌లను అందించారు. 
 
ఆయన సృజనాత్మక సహకారం మా ఇంటి బంగారం కథనంతో పాటు నిర్మాణ ప్రక్రియపై కూడా బలంగా ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఒకే చిత్రంలో కలిసి పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రత్యేకమైనది. 
 
కొంతకాలం ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, ఈ కొత్తగా పెళ్లైన జంట సహకారం సినిమాను ఎలా తీర్చిదిద్దుతుందో.. రాజ్ ప్రభావం, భాగస్వామ్యం సమంత పునరాగమనాన్ని గుర్తుండిపోయేలా చేస్తాయో లేదో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులుఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. చిత్తూరు, అనంతపురం, ఏలూరులోని కోర్టులను లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో వెంటనే భద్రతా సంస్థలు వేగంగా కదిలాయి. దీనితో కోర్టు ప్రాంగణాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. చిత్తూరులోని కోర్టు ప్రాంగణంలో కారులో బాంబు అమర్చినట్లు వచ్చిన ఇమెయిల్ తర్వాత పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.

సీఎం మమత వచ్చి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారు .... ఈడీ ఆరోపణలు

సీఎం మమత వచ్చి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారు .... ఈడీ ఆరోపణలువెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తారా స్థాయికి చేరింది. తమను, తమ పార్టీని, తమ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేందుకు బీజేపీ నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వసంస్థలను తమకు పావుగా ఉయోగిస్తున్నారంటూ టీఎంసీ నేతలు పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు. వీటిని రుజువు చేసేలా తాజాగా కోల్‌కతాలోని ఐ-ప్యాక్ సంస్థ కో ఫౌండర్ ప్రతీక్ జైన్ కార్యాలయం, నివాసాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో దాడులు జరిగాయి.

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులుచెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు పైగా విరామం తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు తిరిగి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎంటీసీ) తన ఫ్లీట్ విద్యుదీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 20 ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఎంటీఎస్ దాఖలు చేసిన టెండర్ ప్రకారం, బస్సులను గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (జీసీసీ) మోడల్ కింద కొనుగోలు చేస్తారు. జీసీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, బస్సులను ఎంపిక చేసిన కాంట్రాక్టర్ స్వంతం చేసుకుంటారు.అయితే ఎంటీఎస్ నడిచే కిలోమీటర్ల ఆధారంగా చెల్లింపులు చేస్తుంది.

యూట్యూబర్ అన్వేష్‌పై ఫైర్ అయిన విదేశీ మహిళ - అతడిని భారత్‌కు పట్టుకొస్తా

యూట్యూబర్ అన్వేష్‌పై ఫైర్ అయిన విదేశీ మహిళ - అతడిని భారత్‌కు పట్టుకొస్తాయూట్యూబర్ అన్వేష్ ప్రస్తుతం ఇబ్బందులను తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. హిందూ దేవుళ్లు, దేవతల గురించి అన్వేష్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు అతనికి వున్న ప్రజాదరణ మరింత దిగజారింది. అతని వీడియోలు, ఇన్‌స్టా రీల్స్ ఒకప్పుడు వారి సరళమైన కథనం కోసం ప్రేక్షకులను ఆకర్షించినప్పటికీ, అదే అనుచరులు ఇప్పుడు అతనిపై తిరగబడ్డారు. ప్రజల కోపం వేగంగా పెరిగింది.

బిచ్చగాడు కాదు.. లక్షాధీశుడు... యాచకుడి మృతదేహం వద్ద రూ.లక్షల్లో నగదు

బిచ్చగాడు కాదు.. లక్షాధీశుడు... యాచకుడి మృతదేహం వద్ద రూ.లక్షల్లో నగదుకేరళ రాష్ట్రంలో ఓ బిచ్చగాడు మృతదేహం వద్ద లక్షల్లో కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు వెలుగు చూశాయి. ఇందులో చెలావణిలోని రూ.2 వేల నోట్లతో పాటు.. విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఘటన అళప్పుళ నగరంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.
