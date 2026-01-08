Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆమె కొంతకాలం పాటు నటనకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె కొత్త ఉత్సాహంతో వెండితెరపైకి తిరిగి రావడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది.
గత సంవత్సరం సమంత తన తొలి నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన శుభం చిత్రంలో కనిపించినప్పటికీ, అది కేవలం అతిథి పాత్ర మాత్రమే, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్ర కాదు. ఈ కారణంగా, సమంతను మళ్లీ ప్రధాన పాత్రలో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం, ఆమె 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమంత స్వయంగా తన ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.
ఇటీవల, చిత్ర బృందం మా ఇంటి బంగారం నుండి ఒక కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్లో, సమంత రఫ్ సీరియస్ లుక్లో కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. చీర కట్టుకుని బస్సులో నిలబడి ఉన్న సమంత యాక్షన్ సీన్స్ చేస్తోంది.
ఇకపోతే.. సమంత భర్త, బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు, ఈ సినిమా సృజనాత్మక ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన ఈ చిత్రానికి సృష్టికర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది సమంత పునరాగమన ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. రాజ్ నిడిమోరు ప్రతిభ అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఫర్జీ, సిటాడెల్ హనీ బన్నీ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన వెబ్ సిరీస్లను అందించారు.
ఆయన సృజనాత్మక సహకారం మా ఇంటి బంగారం కథనంతో పాటు నిర్మాణ ప్రక్రియపై కూడా బలంగా ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఒకే చిత్రంలో కలిసి పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రత్యేకమైనది.
కొంతకాలం ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, ఈ కొత్తగా పెళ్లైన జంట సహకారం సినిమాను ఎలా తీర్చిదిద్దుతుందో.. రాజ్ ప్రభావం, భాగస్వామ్యం సమంత పునరాగమనాన్ని గుర్తుండిపోయేలా చేస్తాయో లేదో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.