ఆదివారం, 31 ఆగస్టు 2025
శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025 (00:08 IST)

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి.
 
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది. ఒత్తిడి మెదడు పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. యోగా, ధ్యానం లేదా శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
 
కొత్త భాష, ఒక వాయిద్యం నేర్చుకోవడం లేదా ఒక కొత్త కళను అభ్యసించడం వంటివి మెదడుకు మంచి వ్యాయామం. సుడోకు, క్రాస్‌వర్డ్ పజిల్స్, లేదా మెమరీ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం, చర్చలలో పాల్గొనడం వల్ల మెదడు ఉత్తేజితంగా ఉంటుంది. ఈ పనులన్నీ క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల మతిమరుపును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మతిమరుపు తీవ్రంగా ఉంటే, వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

చెన్నై మహానగరంలో పెరిగిపోతున్న అంతు చిక్కని జ్వరాలు

చెన్నై మహానగరంలో పెరిగిపోతున్న అంతు చిక్కని జ్వరాలుచెన్నై మహానగరంలో అంతు చిక్కని జ్వరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా, శివారు ప్రాంతాల్లో జలుబు, పొడిదగ్గుతో కూడిన జ్వరాలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. దీంతో రోగులు ప్రభత్వ, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు క్యూ కడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వాతావరణ మారింది. రాత్రి సమయాల్లో వర్షాలు కురుస్తూ పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు.

Pen Cap in Lung: ఊపిరితిత్తుల్లో పెన్ క్యాప్.. 26 ఏళ్ల తర్వాత తొలగించిన వైద్యులు.. ఎక్కడ?

Pen Cap in Lung: ఊపిరితిత్తుల్లో పెన్ క్యాప్.. 26 ఏళ్ల తర్వాత తొలగించిన వైద్యులు.. ఎక్కడ?ఢిల్లీలోని సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రి వైద్యులు అసాధారణ విషయాన్ని సునాయాసంగా ఆపరేషన్ ద్వారా సాధించారు. 33 ఏళ్ల వ్యక్తి ఊపిరితిత్తుల నుండి ప్లాస్టిక్ పెన్ క్యాప్‌ను విజయవంతంగా తొలగించారు. ఆ వస్తువు 26 సంవత్సరాలుగా అక్కడే ఉంది. ఈ రోగి కేవలం 7 సంవత్సరాల వయసులో ఆడుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు పెన్ క్యాప్‌ను మింగేశాడు. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్నేళ్ల పాటు పెన్ క్యాప్ వున్నా.. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు. అయితే, ఇటీవల, అతను నిరంతర దగ్గుతో బాధపడటం ప్రారంభించాడు. అతని కఫంలో రక్తం జాడలను గమనించాడు.

కర్ణాటకలో పరువు హత్య.. పూజారినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న కుమార్తెను చంపేసిన తండ్రి

కర్ణాటకలో పరువు హత్య.. పూజారినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న కుమార్తెను చంపేసిన తండ్రికర్ణాటకలోని కలబురగి జిల్లాలో కులాంతర వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఒక వ్యక్తి తన కుమార్తెను హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని దహనం చేశాడని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన ఫర్హతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కలబురగి తాలూకాలోని మేలకుండ గ్రామంలో జరిగింది. నిందితుడిని శంకర్ కోల్కూర్‌గా గుర్తించారు.

Delivery Boy: డెలివరీ పర్సన్‌‌తో సహజీవనం చేసిన మైనర్ బాలిక.. తర్వాత ఏమైందంటే?

Delivery Boy: డెలివరీ పర్సన్‌‌తో సహజీవనం చేసిన మైనర్ బాలిక.. తర్వాత ఏమైందంటే?మైనర్ బాలికలు తమ కుటుంబాలకు అవమానం కలిగించడమే కాకుండా వారి భవిష్యత్తును కూడా ప్రమాదంలో పడేసే చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఫిల్మ్ నగర్‌లో ఇలాంటి కలకలం రేపే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహబూబ్‌నగర్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలిక తన తల్లిదండ్రులు కుదిర్చిన వివాహం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఏడాది క్రితం ఇంటి నుండి పారిపోయింది.

Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్

Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్మాజీ బిజెపి నాయకుడు, గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి తెలంగాణ బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఇప్పుడు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేనని, తనకు నచ్చిన ఏ అంశంపైనైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలనని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొంతమంది పార్టీ నాయకుల చర్యల కారణంగా తెలంగాణలో బీజేపీ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. చేవెళ్ల ఎంపీ ఇటీవల చేసిన ప్రకటనలను ప్రస్తావిస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటివి మరిన్ని జరగవచ్చని ఆయన అన్నారు.

Balakrishna: బాలకృష్ణకు సత్కారం.. సీఎం సహాయ నిధికి రూ.50 లక్షల విరాళం- ప్రముఖుల కితాబు (video)

Balakrishna: బాలకృష్ణకు సత్కారం.. సీఎం సహాయ నిధికి రూ.50 లక్షల విరాళం- ప్రముఖుల కితాబు (video)సీనియర్ తెలుగు సినీ నటుడు, హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ నటుడిగా 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా లండన్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌తో సత్కరించబడ్డారు. ఈ సత్కార కార్యక్రమం శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ద్వారా సినిమా, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఆయన చేసిన అమూల్యమైన సేవకు గాను వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ పద్మభూషణ్ గ్రహీతను తన గోల్డ్ ఎడిషన్‌లో చేర్చింది.

లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక గా చిత్రం..

లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక గా చిత్రం..లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక చిత్రం రాబోతోందని తమిళవర్గాలు చెబుతున్నాయి. సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమాకు లోకేష్ దర్శకుడు. అందులో నటించిన కన్నడ నటి రచితా రామ్ విలన్ షేడ్‌లలో కనిపించింది. ఇప్పుడు ఆమె నాయికగా మారోబోందని తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలోనూ చక్కర్లు కొడుతోంది.

పుష్పక విమానం తరహాలో ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా రాబోతోంది

పుష్పక విమానం తరహాలో ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా రాబోతోందిఉఫ్ఫ్ యే సియాపా: బాలీవుడ్ కథా కథనాన్ని ఒక కొత్త పంథా తో చెప్పబోతున్న బోల్డ్ సైలెంట్ కామెడీ. 40 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కమల్ హాసన్ నటించిన పుష్పక విమానం వలె, డైలాగులేని, నిజం చెప్పాలంటే డైలాగ్ అవసరపడని సినిమా. నాలుగైదు జనరేషన్స్ మిస్సయిన ఒక అద్భుతం. జి. అశోక్ దర్శకత్వం వహించి లవ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై లవ్ రంజన్ మరియు అంకుర్ గార్గ్ నిర్మించిన ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా నియమాలను తిరిగి రాస్తోంది. సెప్టెంబర్ 5, 2025న విడుదల కానున్న ఈ డార్క్ కామెడీ-థ్రిల్లర్ డైలాగ్‌ లేకుండా ఒక కథని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది.

OG record: పవన్ కళ్యాణ్ దే కాల్ హిమ్ ఓజీ అమెరికాలో రికార్డ్

OG record: పవన్ కళ్యాణ్ దే కాల్ హిమ్ ఓజీ అమెరికాలో రికార్డ్పవర్ స్టార్ చిత్రం ఓటీ ప్రతి రికార్డు వణుకుంచేలా వుంది. ఇప్పుడు USA లో $500K+ ప్రీమియర్ ప్రీసేల్స్ దాటిన అత్యంత వేగవంతమైన తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది. చిత్ర యూనిట్ దీనికి గురించి ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. prathyangiraUs ద్వారా ఉత్తర అమెరికా విడుదల కాబోతోంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పెరిగి USD 500,000 దాటాయి, ఇది తెలుగు చిత్రానికి రికార్డు స్థాయిలో ఓపెనింగ్‌ను సూచిస్తుంది. ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం చారిత్రాత్మక US ప్రీమియర్‌కు సిద్ధంగా ఉంది.

ఇద్దరు చదువు రాని వాళ్లు ప్రేమిస్తే ఎలావుంటుందనేదే లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీ

ఇద్దరు చదువు రాని వాళ్లు ప్రేమిస్తే ఎలావుంటుందనేదే లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీ"90s ఫేమ్ మౌళి తనుజ్, శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ "లిటిల్ హార్ట్స్". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ "లిటిల్ హార్ట్స్" మూవీకి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమాను నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమా సెప్టెంబర్ 5న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.
