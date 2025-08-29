మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి.
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది. ఒత్తిడి మెదడు పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. యోగా, ధ్యానం లేదా శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
కొత్త భాష, ఒక వాయిద్యం నేర్చుకోవడం లేదా ఒక కొత్త కళను అభ్యసించడం వంటివి మెదడుకు మంచి వ్యాయామం. సుడోకు, క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్, లేదా మెమరీ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం, చర్చలలో పాల్గొనడం వల్ల మెదడు ఉత్తేజితంగా ఉంటుంది. ఈ పనులన్నీ క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల మతిమరుపును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మతిమరుపు తీవ్రంగా ఉంటే, వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.