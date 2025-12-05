అఖండ 2 డిసెంబర్ 12న వస్తోందా నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?
అఖండ 2 సినీ విడుదల గురించి 14 రీల్స్ నిర్మాణ సంస్థ నేడు ప్రకటన చేసింది. అనివార్య పరిస్థితుల కారణంగా అఖండ 2 షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల కావడం లేదని మీకు తెలియజేయడానికి బరువెక్కిన హృదయంతో చింతిస్తున్నాము. ఇది మాకు బాధాకరమైన క్షణం, మరియు సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతి అభిమాని, సినీ ప్రేమికుడికి ఇది కలిగించే నిరాశను మేము నిజంగా అర్థం చేసుకున్నాము.
ఈ విషయాన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడానికి మేము అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నాము. కలిగిన అసౌకర్యానికి మా హృదయపూర్వక క్షమాపణలు. మీ మద్దతు మాకు ప్రపంచం లాంటిది. అతి త్వరలో సానుకూల నవీకరణను పంచుకుంటామని మేము హామీ ఇస్తున్నాము.
కోర్టు ఆదేశం కారణంగా.. ఆగడు, 1.. అనే మహేష్ బాబు సినిమా నిర్మాతలలో తలెత్తిన పరిస్థితుల్లో అఖండ 2 వాయిదా పడింది. 2011 చిత్రం ఆగడు నుండి ₹28 కోట్లతో పాటు వడ్డీతో కూడిన 2019 ఆర్బిట్రల్ అవార్డుకు సంబంధించిన వివాదంపై అఖండ 2 విడుదలను నిలిపివేస్తూ డిసెంబర్ 4న మద్రాస్ హైకోర్టు మధ్యంతర నిషేధం విధించింది. ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ నిర్మాత, 14 రీల్స్ ప్లస్ LLP, ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన అసలు సంస్థతో ముడిపడి ఉందని, పరిష్కారం అయ్యే వరకు లాభాలను నిరోధిస్తుందని వాదించారు. నిర్మాతలు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని త్వరగా పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నారు, టికెట్ వాపసులు జరుగుతున్నాయి మరియు త్వరగా కోర్టు నవీకరణ కోసం ఆశిస్తున్నారు.