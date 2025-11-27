గురువారం, 27 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 27 నవంబరు 2025 (14:42 IST)

Andhra King Taluka Review: అభిమానులకు స్పూర్తినిచ్చేలా ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. మూవీ రివ్యూ

Andhra King Taluka new poster
Andhra King Taluka new poster
నటీనటులు: రామ్, ఉపేంద్ర, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, మురళీ శర్మ, రావు రమేష్, రాహుల్ రామకృష్ణ, రాజీవ్ కనకాల,  హర్షవర్ధన్, తులసి, రఘుబాబు తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం: సిద్దార్థ్ నూని, సంగీతం: వివేక్- మెర్విన్, నిర్మాతలు: నవీన్ ఎర్నేని- యలమంచిలి రవిశంకర్, రచన-దర్శకత్వం: మహేష్ బాబు.పి
 
కథ:
ఇది 2000 సంవత్సరానికి ముందు కథ. అది గోదావరి జిల్లాలో కరెంట్ లేని ఓ లంక గ్రామం. పక్క ఊరుకు ఏదికావాలన్నా పడవ మీద రాావల్సిందే. సాగర్ (రామ్) తండ్రి ఆర్మోనిస్టు. చదువుకు దూరంగా వుండే వారంతా బతుకుతెరువుకోసం పక్క ఊరిలో పనిచేయాల్సిందే. సూర్య (ఉపేంద్ర)కు సాగర్ పెద్ద అభిమాని. తను చిన్నతనంలో ఆంధ్రా కింగ్ అనే పేరు పెట్టి బేనర్లు కట్టడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటాడు. ఇక పక్క గ్రామంలో సాగర్ పాలిటెక్నిక్ చదువుతుంటాడు.
 
అక్కడే మహాలక్మి (భాగ్యశ్రీ బోర్సె) చదువుతుంటుంది. ఆమె తండ్రి రావురమేష్. అతనికి ఆ ఊరిలో మహాలక్మి థియేటర్ వుంటుంది. అక్కడే సాగర్ తన అభిమాన హీరో సినిమా రిలీజ్ రోజే పేపర్లు చించి ఎగరేయడం వంటి పనులు చేస్తుంటాడు. తొలిచూపులో సాగర్ ఆమెను ప్రేమించేస్తాడు. హుషారైన సాగర్ ను చూసి తనూ ప్రేమిస్తుంది. కాగా, ఓరోజు హీరో సూర్య 100వ సినిమా డబ్బుల్లేక ఆగిపోయిందని పేపర్ లో పడుతుంది. అది చూసి సహించలేక సాగర్ ఆ డబ్బును సూర్య అకౌంట్ లో జమచేస్తాడు. ఇక తన స్టార్ డమ్ అయిపోయిందనుకున్న సూర్య..అభిమాని ఇలా నన్ను నిలబెట్టాడని తెలిసి ఏమి చేశాడు? ఆ తర్వాత జరిగిన కథేమిటి? మహాలక్మితో సాగర్ ప్రేమ సక్సెస్ అయిందా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
కథ ప్రకారం చూస్తే, అభిమాన హీరో అంటే ఒకరమైన పిచ్చిప్రేమ. చాలా మంది అభిమానులు తమ హీరో సినిమాల రిలీజ్ రోజున సాగర్ చేసినట్లునే థియేటర్లలో అల్లరి చేస్తుంటారు. కథ ఆరంభం నుంచి దర్శకుడు మహేష్ ప్రతి సన్నివేశాన్ని డిటైల్డ్ గా బోరింగ్ లేకుండా ఆవిష్కరించారు. అలాగే మాటల్లోనూ తన ముద్ర పడేలా చూసుకున్నాడు. సాగర్.. స్నేహితుడు రాహుల్.. సముద్రం -సూర్యుడు కలిసిపోయినట్లుగా ఒక సన్నివేశంలో మాట్లాడుతూ, నువ్వు పిచ్చిగా అభిమానిస్తున్నావ్. ‘‘చూశావా రా.. సాగర్-సూర్య ఇద్దరూ కలిసిపోయినట్లే ఉంటారు.. కానీ ఎప్పటికీ కలవరు’’ అంటాడు. వెంటనే సాగర్...‘‘కలవకపోయినా చూడ్డానికి బాగుంది కదరా’’ అంటాడు. ఒక స్టార్ హీరోకు.. అభిమానికి మధ్య ఉండే బంధాన్ని దర్శకుడు మహేష్ బాబు బాగా డీల్ చేశాడు.
 
ఈ సినిమాలో ఎక్కడా విసుగుపుట్టించే సన్నివేశాలు లేవు. హీరోయిన్ పరిచయం కూడా చాలాచక్కగా చూపించాడు. హీరో తండ్రిగా రావురమేష్ కొడుకు అయినా చదవి ప్రయోజకుడు అవ్వాలనుకునే తపన, హీరోయిన్ తండ్రికి అమ్మాయిని తన స్థాయి తన కులానికి చెందిన వాడికి ఇవ్వాలనే పట్టుదల కనిపిస్తాయి. ఇద్దరూ వారి పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
 
సినిమాలో కీలకమైన పాత్ర ఉపేంద్ర అయితే, అభిమాని కోసం ఆయనవెతుక్కూ వచ్చే విధానం దర్శకుడు బాగా రాసుకున్నాడు. అందుకే బయోపిక్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాన్.. అనే ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి సినిమా తీశారు. టైటిల్ ను చూస్తే సినీ అభిమానుల్లో భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టి క్యాష్ చేసుకునే ప్రయత్నంలా అనిపించొచ్చు. కానీ ఈ సినిమా అలాంటిది అస్సలే కాదు. నిజమైన అభిమాని అనేవాడు చూసి గర్వపడేలా వుండేలా రాసుకున్నాడు దర్శకుడు. సహజంగా హీరోల అభిమానుల మధ్య వుండే పొరపొచ్చాలు, రాగద్వేషాలు, కలెక్లన్ల గొడవలు తన్నుకోవడాలు వుంటాయి. వాటిని కూడా చాలా సింపుల్ గా చూపిస్తూ హీరోల అభిమానుల సమతూకం పాటించాడు. కానీ అక్కడక్కడా సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకోవడం.. కథ మధ్యలోకి వచ్చాక ఎలా ముందుకు సాగుతుందో ఒక అంచనాకు వచ్చేయడం వంటివి చిన్న చిన్న లోపాలున్నా అవిపెద్దగా పట్టించుకోరు.
 
తాను పాఠశాలలో చదువు నేర్చుకున్నా జీవిత పాఠాన్ని అవమానాల్ని తట్టుకునేలా చేసింది హీరో ఓ సినిమాలో చెప్పిన డైలాగ్. పడు పడు.. నిలబడు.. పడిపోయినా మళ్ళీ నిలబడి ఎదుర్కో.. డైలాగ్ ను స్పూర్తిగా సాగర్ తీసుకోవడం సినిమా కథకు మూలం. అలా తనతోపాటు తన వర్గాన్ని చైతన్యం చేసేలా చేసిన వాడే సాగర్ అనే అభిమాని. వీలైనంత మేర రియలిస్టిగ్గా ఈ కథను చెప్పే ప్రయత్నమే చేశాడు మహేష్ బాబు. ఒక అభిమాని తన హీరో కోసం ఎంత దూరం వెళ్తాడనే నేపథ్యంలోనే సినిమా సాగినప్పటికీ.. రియల్ ఫిలిం ఫ్యాన్స్ దీన్ని చూసి తప్పుదోవ పట్టకుండా ఒక సానుకూల కోణంలోనే ఈ కథను తీర్చిదిద్దాడు దర్శకుడు.  
 
టూరింగ్ టాకీస్ కట్టడానికి  గుడి కట్టడం వెనుక స్ఫూర్తి ఏంటో రావు రమేష్ పాత్రతో చెప్పించిన ఒక సన్నివేశం రామాయణంలో పాయింట్ ను జోడించి ఆకట్టుకునేలా చేశాడు. అభిమాన హీరో కు చిన్న సాయం చేసినందుకు నిర్మాత రఘుబాబు సాగర్ కు చేసే సాయం అనేది మనం ఒకరికి సాయం చేస్తే తిరిగి మనకు సాయం వచ్చేలా చేస్తుందనేలా దర్శకుడు చెప్పిన విధానం బాగుంది. ఇలా పలు సంఘటనలు రాసుకుని చక్కటి పాటలతో కూడిన సంగీతంలో సినిమాను అలరింపజేసేలా వుంది.
 
థియేటర్ ఓనర్ మురళీ శర్మ కు సాగర్ సవాల్ విసరడం అనేది రొటీన్ అయినా తాను థియేటర్ కట్టడం కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు అందరిలో చైతన్యాన్ని నింపుతాయి. ఇక పతాక సన్నివేశాలు సినిమాకు మేజర్ హైలైట్. సినీ హీరోలను దేవుళ్లలా ఆరాధించే అభిమానులకు ఇదొక ట్రిబ్యూట్. నేను ఫలానా హీరోె అభిమానిని అని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సినిమా కనెక్టవుతుంది. తనను చూసి ఇన్ స్పైర్ అయి అభిమాని ఓ భాగమైతే, అభిమానిని చూసి హీరో ఇన్ స్పైర్ కావడం ముగింపు సన్నివేశం అందరి హుద్రయాలను టచ్ చేస్తుంది.
 
చాలా కాలంగా రామ్ సక్సెస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అని చెప్పవచ్చు. తొలి సినిమానుంచి వున్న చురుకుదనం ఈ సినిమాలోనూ కనిపిస్తుంది. హీరోకు వీరఅబిమానిగా రామ్ అలరించాడు. హీరో ఉపేంద్ర స్థాయి తగ్గ పాత్ర చేసి మెప్పించాడు. ఈ పాత్రకు నాగార్జునను ముందుగా అనుకున్నా కొన్ని కారణాలవల్ల ఆయన చేయలేకపోయాడు. ఇక తులసి, రాహుల్ రామక్రిష్న తదితరులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. అనంత శ్రీరామ్ తన అభిరుచిని దొంగపాత్రలో ఆస్వాదించాడు.
 
వివేక్-మెర్విన్ సంగీతం సినిమాకు బలం అని చెప్పవచ్చు. కథలో ఉన్న ఎమోషన్ ను అర్థం చేసుకుని వీళ్లిద్దరూ హృద్యమైన సంగీతం అందించారు. ‘నువ్వుంటే చాలు’ వినపొసంపుగానే కాదు కనువిందుగానూ అనిపిస్తుంది. సిద్దార్థ్ నూని ఛాయాగ్రహణం కూడా చాలా బాగుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మంచి నిర్మాణ విలువలతో సినిమాను నిర్మించారు. రచయిత, -దర్శకుడిగా మహేష్ బాబు సక్సెస్ అయ్యాడు.  ఎందుకంటే ఈ కథను అతను నిజాయితీగా ఈ కథను తెరకెక్కించాడు. ఇది టాలీవుడ్ సినిమా చరిత్రలో మైలురాయిలా వుంటుంది.
రేటింగ్- 3/5

ఆ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దం... బ్యాగు నిండా డబ్బు దొరికినా... (వీడియో)

ఆ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దం... బ్యాగు నిండా డబ్బు దొరికినా... (వీడియో)బెంగుళూరు నగరానికి చెందిన ఓ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దంగా నిలిచాడు. తన ఆటోలో ప్రయాణించిన ఓ ప్రయాణికుడు నిండా డబ్బులు ఉన్న బ్యాగును మరిచిపోయాడు. బ్యాగు నిండా డబ్బులు చూసినా ఆ ఆటో డ్రైవర్ మనసు చలించలేదు. ఆ డబ్బుల బ్యాగును దాన్ని పోగొట్టుకున్నవారికి తిరిగి అప్పగించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

అమరావతిలో రూ.260 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం.. శంకుస్థాపన చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో రూ.260 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం.. శంకుస్థాపన చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఅమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని వెంకటపాలెంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విస్తరణ, అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు. రెండు దశల్లో చేపట్టనున్న రూ.260 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. టిటిడి ఆలయాన్ని రాష్ట్రంలో ఒక ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక, నిర్మాణ మైలురాయిగా మార్చడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. అమరావతిని దేవతల రాజధానిగా పేర్కొంటూ, రాజధానికి అమరావతి అని పేరు పెట్టే అవకాశం దేవుడు తనకు ఇచ్చాడని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.

సర్పంచ్ కుర్చీ కోసం ఆగమేఘాలపై వివాహం - తీరా చూస్తే ఆశలు గల్లంతయ్యాయి..

సర్పంచ్ కుర్చీ కోసం ఆగమేఘాలపై వివాహం - తీరా చూస్తే ఆశలు గల్లంతయ్యాయి..తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. దీంతో పలువురు అభ్యర్థులు వివిధ పదవుల కోసం పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరికొందరు తమ భార్యలను అడ్డుపెట్టుకుని అధికారం చెలాయించేలా ప్రణాళికలు రచించుకుంటున్నారు. ఇందులోభాగంగా ఓ దళిత యువకుడు సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఓ మహిళను ఆగమేఘాలపై వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ తొందరపాటుతో అసలు విషయం మరిచిపోవడంతో ఫలితం మాత్రం దక్కలేదు.

పదేపదే వేడినీళ్లు అడుగుతున్నాడు.. అతనో పిచ్చోడు.. వరుడిపై వధువు మండిపాటు

పదేపదే వేడినీళ్లు అడుగుతున్నాడు.. అతనో పిచ్చోడు.. వరుడిపై వధువు మండిపాటుమరికొన్ని గంటల్లో జరగాల్సిన వివాహం ఆగిపోయింది. తన మెడలో మూడు ముళ్లు వేయాల్సిన వరుడుని వధువు పిచ్చోడితో పోల్చింది. పదేపదే వేడినీళ్లు కావాలంటూ వరుడు అడుగుతున్నాడని, అతనో పిచ్చోడిలా ఉన్నాడంటూ కామెంట్స్ చేసింది. పైగా, పెళ్లి ఊరేగింపు కూడా ఆలస్యంగా వచ్చిందని, వరుడు బంధువులంతా మద్యం సేవించివున్నారని పేర్కొంది. దీంతో వరుడు కుటుంబీకులు ఆగ్రహించడంతో పెళ్లి ఆగిపోయింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

ChatGPT: 16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్యకు బాధ్యత వహించని ఓపెన్ఏఐ

ChatGPT: 16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్యకు బాధ్యత వహించని ఓపెన్ఏఐచాట్‌జీపీటీని సృష్టించిన ఓపెన్ఏఐ, 16 ఏళ్ల కాలిఫోర్నియా బాలుడి ఆత్మహత్యకు బాధ్యత వహించకుండా నిరాకరించింది. ఈ సంఘటన చాట్‌బాట్ కంటే దాని వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల జరిగిందని పేర్కొంది. ఆడమ్ రైన్ కుటుంబం కంపెనీ, సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఆరోపిస్తూ దావా వేసిన తర్వాత ఈ స్పందన వచ్చింది. ఏప్రిల్‌లో తన మరణానికి ముందు ఆ యువకుడు చాట్‌జీపీటీ నుండి నెలల తరబడి చాట్ జీపీటీ సాయం పొందాడని ఆరోపించింది.

Watch More Videos

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది. శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com