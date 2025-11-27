గురువారం, 27 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 27 నవంబరు 2025 (16:02 IST)

Vizag: వైజాగ్‌లో 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్

Amaravathi
విశాఖపట్నం వేగంగా ఒక ప్రధాన డేటా సెంటర్ హబ్‌గా మారుతోంది. అగ్రశ్రేణి టెక్ ప్లేయర్లు పెద్ద ఎత్తున సౌకర్యాలలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. రిలయన్స్ గ్రూప్, డిజిటల్ కనెక్షన్స్‌తో కలిసి, వైజాగ్‌లో 400 ఎకరాల్లో జాయింట్ వెంచర్‌గా 1000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ను నిర్మిస్తుంది. 
 
ఏఐ-ఆధారిత సౌకర్యంతో దాదాపు రూ.98,000 కోట్ల వ్యయం అవుతుంది. 2030 నాటికి పూర్తిగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరిగిన పెట్టుబడి సమ్మిట్ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చల తర్వాత ఈ ఒప్పందం ఖరారు చేయబడింది. 
 
గూగుల్ ఇప్పటికే రూ.1.33 లక్షల కోట్ల విలువైన 1000 మెగావాట్ల కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. బ్రూక్‌ఫీల్డ్ రూ.1.10 లక్షల కోట్ల విలువైన మరో కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుండగా, సిఫై నగరంలో రూ.16,000 కోట్ల డేటా సెంటర్ కాంప్లెక్స్‌ను సృష్టిస్తోంది. రిలయన్స్ డేటా సెంటర్ దాని 1000 మెగావాట్ల జామ్‌నగర్ యూనిట్‌తో పాటు పనిచేస్తుంది. 
 
ఇది అధునాతన సాంకేతిక పరిష్కారాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి జీపీయూలు, టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, ఇతర ఏఐ ప్రాసెసర్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. భవిష్యత్ పరిశ్రమ అవసరాలను తీర్చడానికి సబ్-స్టేషన్లు, ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ఫీడర్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ఇది ఆసియాలో అత్యంత అధునాతన ఏఐ-ఆధారిత కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 
 
ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని 6000 ఎండబ్ల్యూ డేటా సెంటర్ అభివృద్ధి లక్ష్యంలో 50శాతం చేరుకుంది. ప్రారంభ నిబంధనలు ఖరారు అయిన తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మరో మూడు ప్రధాన టెక్ కంపెనీలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించనున్న అన్నగారు వస్తారు టీజర్

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించనున్న అన్నగారు వస్తారు టీజర్హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ వా వాతియార్ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు అన్నగారు వస్తారు టైటిల్ తో రాబోతోంది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

మరువ తరమా సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలి : రఘు రామ కృష్ణరాజు

మరువ తరమా సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలి : రఘు రామ కృష్ణరాజురమణ మూర్తి గిడుతూరి, రుద్రరాజు ఎన్.వి. విజయ్‌కుమార్ రాజు నిర్మిస్తున్న చిత్రం మరువ తరమా. ఈ మూవీలో హరిష్ ధనుంజయ, అతుల్య చంద్ర, అవంతిక హరి నల్వా ప్రధాన పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ సినిమాకు చైతన్య వర్మ నడింపల్లి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ నవంబర్ 28న విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘు రామ కృష్ణరాజు, నారా రోహిత్, శ్రీవిష్ణు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Andhra King Taluka Review: అభిమానులకు స్పూర్తినిచ్చేలా ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. మూవీ రివ్యూ

Andhra King Taluka Review: అభిమానులకు స్పూర్తినిచ్చేలా ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. మూవీ రివ్యూఇది 2000 సంవత్సరానికి ముందు కథ. అది గోదావరి జిల్లాలో కరెంట్ లేని ఓ లంక గ్రామం. పక్క ఊరుకు ఏదికావాలన్నా పడవ మీద రాావల్సిందే. సాగర్ (రామ్) తండ్రి ఆర్మోనిస్టు. చదువుకు దూరంగా వుండే వారంతా బతుకుతెరువుకోసం పక్క ఊరిలో పనిచేయాల్సిందే. సూర్య (ఉపేంద్ర)కు సాగర్ పెద్ద అభిమాని. తను చిన్నతనంలో ఆంధ్రా కింగ్ అనే పేరు పెట్టి బేనర్లు కట్టడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటాడు. ఇక పక్క గ్రామంలో సాగర్ పాలిటెక్నిక్ చదువుతుంటాడు.

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి వారణాసి చిత్రం కొన్ని వారాలుగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నటీనటుల గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం టాలీవుడ్‌లో వైరల్ అవుతోంది. మహేష్ బాబు పాత్ర చిన్ననాటి వెర్షన్‌ను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్న కుమారుడు భార్గవ రామ్ పోషించనున్నాడని తెలుస్తోంది. భార్గవ్ ఈ పాత్రకు సరిపోతాడని.. అతనిలో మహేష్ బాబుతో స్వల్ప పోలికలు వుండటంతో ఈ పాత్రను భార్గవ్‌ని ఎంచుకున్నట్లు చిత్ర నిర్మాణ వర్గాల సమాచారం.

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో పోటీకి మహావతార్ నరసింహ అధికారికంగా అర్హత సాధించింది. దీంతో భారతీయ యానిమేషన్ మూవీ చారిత్రాత్మక పురోగతిని సాధించింది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు జూటోపియా 2, ది బ్యాడ్ గైస్ 2, చైన్సా మ్యాన్: ది మూవీ - రెజ్ ఆర్క్, డెమన్ స్లేయర్: ఇన్ఫినిటీ కాజిల్, కెపాప్ డెమన్ హంటర్స్ వంటి అంతర్జాతీయ పోటీదారులలో ఒకటిగా నిలిచింది. పురాతన హిందూ పురాణాల నుండి తీసుకోబడిన ఈ చిత్రం విష్ణువు నాల్గవ అవతారమైన నరసింహ కథను తెరకెక్కించింది.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..బరువును సులభంగా తగ్గించాలనుకునే మహిళలు పుదీనాను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. బరువు తగ్గడానికి పుదీనా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. ఒబిసిటీ ప్రస్తుతం దేశాన్ని పీడిస్తున్న సమస్యగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మహిళలను ఈ సమస్య వేధిస్తుంది. గంటల పాటు కుర్చీలకు అతుక్కుపోవడం.. ఇంటి పని చేసినా సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం ద్వారా మహిళల్లో బరువు పెరుగుదల తప్పట్లేదు. ఇందుకు జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడమే అధిక బరువు కారణం అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
