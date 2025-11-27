Vizag: వైజాగ్లో 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్
విశాఖపట్నం వేగంగా ఒక ప్రధాన డేటా సెంటర్ హబ్గా మారుతోంది. అగ్రశ్రేణి టెక్ ప్లేయర్లు పెద్ద ఎత్తున సౌకర్యాలలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. రిలయన్స్ గ్రూప్, డిజిటల్ కనెక్షన్స్తో కలిసి, వైజాగ్లో 400 ఎకరాల్లో జాయింట్ వెంచర్గా 1000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ను నిర్మిస్తుంది.
ఏఐ-ఆధారిత సౌకర్యంతో దాదాపు రూ.98,000 కోట్ల వ్యయం అవుతుంది. 2030 నాటికి పూర్తిగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరిగిన పెట్టుబడి సమ్మిట్ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చల తర్వాత ఈ ఒప్పందం ఖరారు చేయబడింది.
గూగుల్ ఇప్పటికే రూ.1.33 లక్షల కోట్ల విలువైన 1000 మెగావాట్ల కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. బ్రూక్ఫీల్డ్ రూ.1.10 లక్షల కోట్ల విలువైన మరో కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుండగా, సిఫై నగరంలో రూ.16,000 కోట్ల డేటా సెంటర్ కాంప్లెక్స్ను సృష్టిస్తోంది. రిలయన్స్ డేటా సెంటర్ దాని 1000 మెగావాట్ల జామ్నగర్ యూనిట్తో పాటు పనిచేస్తుంది.
ఇది అధునాతన సాంకేతిక పరిష్కారాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి జీపీయూలు, టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, ఇతర ఏఐ ప్రాసెసర్లను ఉపయోగిస్తుంది. భవిష్యత్ పరిశ్రమ అవసరాలను తీర్చడానికి సబ్-స్టేషన్లు, ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ఫీడర్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ఇది ఆసియాలో అత్యంత అధునాతన ఏఐ-ఆధారిత కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్తో, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని 6000 ఎండబ్ల్యూ డేటా సెంటర్ అభివృద్ధి లక్ష్యంలో 50శాతం చేరుకుంది. ప్రారంభ నిబంధనలు ఖరారు అయిన తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మరో మూడు ప్రధాన టెక్ కంపెనీలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.