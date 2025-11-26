బుధవారం, 26 నవంబరు 2025
భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.
 
రొమ్ము- ఊపిరితిత్తుల వంటి క్యాన్సర్‌లను ముందస్తుగా గుర్తించడం, వాటి పట్ల ఎక్కువ అవగాహన కలగటం, ఎక్కువ చికిత్స ఎంపికల కారణంగా మెరుగైన ఫలితాలను చూసినప్పటికీ, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు అదే విధమైన శ్రద్ధ లభించలేదు. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ క్యాన్సర్‌కు కొత్త చికిత్స పద్ధతులు పెద్దగా మెరుగుపడలేదు. రోగులు సాధారణంగా సాంప్రదాయ కీమోథెరపీ చికిత్సను పొందుతారు, ఇది పరిమిత ప్రయోజనాన్ని మాత్రమే అందిస్తుంది.
 
భారతదేశంలో, దాదాపు 43 శాతం మంది రోగులకు 4వ దశలోనే ఈ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ జరుగుతుంది, ఆ దశలో క్యాన్సర్ అప్పటికే వ్యాపించి ఉండటం వల్ల చికిత్స చాలా కష్టం అవుతుంది. శస్త్రచికిత్స, కీమోథెరపీ చేయించుకున్న రోగులకు కూడా, క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనుగడ రేటు అతి తక్కువగా 12-15 శాతం వరకు ఉంటుంది.
 
ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌ను ఇంకా సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. దీనికి తగినంత ప్రాధ్యాన్యత కూడా ఇవ్వడం లేదు. అవగాహన, పరిశోధన, విధాన పరమైన  మద్దతు వంటివి దాని పెరుగుతున్న కేసుల సంఖ్యలకు అనుగుణంగా కొనసాగించకపోవడంతో దీనిని తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన క్యాన్సర్ అని పిలుస్తారు అని డాక్టర్ నిఖిల్ అన్నారు. ఆయనే మాట్లాడుతూ చాలామందికి ప్రారంభ సంకేతాల గురించి తెలియదన్నారు. నిరంతర కడుపు లేదా వెన్నునొప్పి, ఆకస్మికంగా బరువు తగ్గడం, కామెర్లు, ఆకలి లేకపోవడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కొత్తగా వచ్చిన మధుమేహం వంటి లక్షణాలు తరచుగా విస్మరించబడతాయి. చాలామంది రోగులు క్యాన్సర్ తీవ్రంగా వ్యాపించినప్పుడు మాత్రమే మా వద్దకు వస్తారు. అప్పటికి మనుగడ అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే ఉంటాయి అని ఆయన అన్నారు.
 
ఈ క్యాన్సర్‌ను ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, క్లోమం శరీరం లోపల లోతుగా ఉండటం, సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్షల ద్వారా సమస్యను గుర్తించటం ఇది కష్టతరం చేస్తుంది. ఈ క్యాన్సర్ కూడా సంక్లిష్టమైన రీతిలో పెరుగుతుంది, ఇది మందులు సరిగా పనిచేయడం కష్టతరం చేస్తుంది. ఈ సవాళ్లు, పరిమిత చికిత్సా ఎంపికలతో పాటు, చాలా ఎక్కువ మరణాలకు దారితీస్తాయి.
 
డాక్టర్ నిఖిల్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థలు, ఆసుపత్రులు- నిధుల సంస్థల నుండి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు తక్షణ శ్రద్ధ అవసరం. ప్రభుత్వం, వైద్యులు, పరిశోధకులు, రోగి సమూహాల మధ్య మనకు బలమైన టీం వర్క్ అవసరం. పరిశోధనలో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం, మరిన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్, ముందస్తు గుర్తింపు కోసం మెరుగైన సాధనాలు ఈ క్యాన్సర్ భవిష్యత్తును మార్చగలవు. అదే సమయంలో, మనం ప్రజలలో అవగాహన పెంచాలి, తద్వారా ప్రజలు లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తించి, సమయానికి వైద్య సహాయం తీసుకోగలుగుతారు అని ఆయన అన్నారు.
 
ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌ను ఇకపై విస్మరించలేము. సరిగా దృష్టి సారించటం, సమిష్టి కృషితో, మనం మనుగడను మెరుగుపరచవచ్చు. కుటుంబాలకు ఆశను తీసుకురావచ్చు అని జోడించారు. అన్ని ప్రమాద కారకాలను నివారించలేకపోయినా, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం, సరైన రీతిలో మధుమేహ నిర్వహణ, మంచి ఆహారం, ధూమపానం మానేయడం వంటి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని డాక్టర్ నిఖిల్ సలహా ఇచ్చారు.

