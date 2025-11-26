కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యల్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తాం.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ఈ జిల్లాలో కొబ్బరి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమస్యలను 45 రోజుల్లో పరిశీలిస్తామని, సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రకటిస్తామన్నారు.
బంగాళాఖాతం నుండి శంకరగుప్తం మేజర్ డ్రెయిన్లోకి టైడల్ వాటర్స్ ప్రవేశించడంతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రాజోలు మండలంలోని పెద్ద కొబ్బరి తోటలను కళ్యాణ్ పరిశీలించారు. కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యలకు 45 రోజుల్లో శాశ్వత పరిష్కారాలను అన్వేషిస్తాం. సంక్రాంతి తర్వాత, మేము ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకు వస్తాం.. అని పవన్ తెలిపారు.
కోనసీమలో దాదాపు లక్ష ఎకరాల కొబ్బరి తోటలు అనేక కుటుంబాలకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. ఇది ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ, జీవనోపాధికి పరిస్థితిని క్లిష్టతరం చేసింది. గత వైకాపా ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలుగా కాలువను తొలగించడంలో విఫలమైందని, నిధులను తప్పుగా నిర్వహించిందని, మౌలిక సదుపాయాలను నిర్లక్ష్యం చేసి, రైతులు పునరావృత నష్టానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ కొబ్బరి బోర్డును ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్రం ముందు ఒక ప్రతిపాదనను ఉంచుతుందని మరియు రైతులకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలను పొందేందుకు 21 మంది ఎంపీలతో కలిసి పనిచేస్తుందని కళ్యాణ్ చెప్పారు. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్జీసీ) కార్యకలాపాలు డ్రైనేజీ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేసి ఉండవచ్చని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అన్ని కారణాలను పరిశీలిస్తుందని, మౌలిక సదుపాయాల అంతరాలను పరిష్కరిస్తుందని, కొబ్బరి రైతులకు స్థిరమైన మద్దతును నిర్ధారిస్తుందని కళ్యాణ్ చెప్పారు. కొబ్బరి లేకుండా, భారతీయ సంస్కృతి ఉనికిలో ఉండదు. ఈ పంటను రక్షించడం మా బాధ్యత అని అన్నారు.