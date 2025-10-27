కార్తీక మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం లేదు..

కార్తీక మాసం, ప్రజలు దేవాలయాలను సందర్శించే పవిత్ర మాసం. ఏపీలో, మహిళలు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లోని సమీప దేవాలయాలను మాత్రమే కాకుండా సుదూర దేవాలయాలను కూడా సందర్శిస్తున్నారు. ఫలితంగా, కొన్ని గంటల్లో, వారం రోజులలో, ముఖ్యంగా కోనసీమ, కాకినాడ, ఏలూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి వంటి జిల్లాల్లో సోమవారాలు, శుక్రవారాల్లో ఆర్టీసీ బస్సులలో ఆక్యుపెన్సీ 100 శాతం దాటింది.
రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో పంచారామ క్షేత్రాలకు నిర్ణీత ఛార్జీలతో ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీఎస్సార్టీసీ ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణించాలనుకుంటే మహిళలు కూడా సాధారణ ఛార్జీనే చెల్లించాలి. కార్తీక మాసం సందర్భంగా అదనపు బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని మహిళలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తద్వారా పవిత్ర మాసంలో దేవతల దర్శనం కోసం సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు.
రద్దీని తీర్చడానికి దాదాపు 400 అదనపు బస్సులు అవసరమని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఆర్టీసీ అధికారుల ప్రకారం, కాకినాడ జిల్లాలో సగటున ఆక్యుపెన్సీ రేటు 92 శాతానికి, అమలాపురంలో 85 శాతానికి పెరిగింది. రామచంద్రపురం, రావులపాలెంలలో వరుసగా 106, 104 ఆక్యుపెన్సీ శాతం ఉంది.
కార్పొరేషన్కు 2,500 కొత్త బస్సులు, 7,500 మంది అదనపు సిబ్బంది అవసరం ఉందని ఆర్టీసీ జోనల్ చైర్మన్ రెడ్డి అప్పల నాయుడు అన్నారు. అప్పుడే ఆర్టీసీ రద్దీని, ముఖ్యంగా మహిళల రద్దీని తీర్చగలదు. అక్టోబర్ 31న జరగనున్న సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని చర్చిస్తామని అప్పల నాయుడు చెప్పారు.
గోదావరి జిల్లాలు అనేక పుణ్యక్షేత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఐదు పంచారామ క్షేత్రాలలో నాలుగు కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. సామర్లకోటలోని శ్రీ కుమార రామ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం, ద్రాక్షారామంలోని శ్రీ భీమేశ్వర, మాణిక్యాంబ ఆలయం, పాలకొల్లులోని క్షీర రామలింగేశ్వర ఆలయం, భీమవరంలోని శ్రీ సోమేశ్వర ఆలయం. ఐదవ ఆలయం గుంటూరు జిల్లాలోని అమరావతిలోని అమరలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాలున్నాయి.
ఆదివారాలు, సెలవు దినాలలో, ప్రజలు మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం, సముద్ర తీర ప్రాంతాలు, డిండి రిసార్ట్స్ వంటి విహారయాత్రల కోసం ప్రదేశాలను కూడా సందర్శిస్తారు. పిఠాపురంకు చెందిన మహిళా ప్రయాణీకురాలు పార్వతమ్మ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, అది సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడంలో విఫలమైందని అన్నారు.
మహిళా ప్రయాణీకులు తరచుగా ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడుతుంటారు. కార్తీక మాసం వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో రద్దీని తీర్చడానికి ప్రభుత్వం అదనపు బస్సులను అందించాలని ఆమె అన్నారు.