Telangana: మద్యం దరఖాస్తు అప్లికేషన్లతోనే రూ. 2860 కోట్లు సంపాదించిన తెలంగాణ
కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ కాలానికి మద్యం దరఖాస్తు ఫారాల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.2,860 కోట్లు సంపాదించింది. ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకారం, దరఖాస్తుల సంఖ్య గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దరఖాస్తు రుసుమును పెంచడం ద్వారా ఆ శాఖకు ఇంకా రూ.200 కోట్లు ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 26న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 23న ముగిసింది. ప్రతిస్పందన సంతృప్తికరంగా ఉందని మరియు నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి దగ్గరగా ఉందని అధికారులు వివరించారు. 2,620 మద్యం దుకాణాలకు మొత్తం 95,436 దరఖాస్తులు వచ్చాయి, ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు రూ.3 లక్షల తిరిగి చెల్లించని రుసుము చెల్లించారు.
గత సంవత్సరం, రుసుము రూ.2 లక్షలుగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.3,000 కోట్ల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది, దానిని దాదాపు సాధించింది. ప్రక్రియ నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, చివరి రోజుల్లో వ్యాపారులు గడువుకు ముందే తమ ఫారాలను సమర్పించడానికి తొందరపడటంతో దరఖాస్తులలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది.
అన్ని ఎక్సైజ్ డివిజన్లలో, రంగారెడ్డి అత్యధికంగా 29,430 దరఖాస్తులను నమోదు చేయగా, ఆదిలాబాద్ అత్యల్పంగా 4,013 దరఖాస్తులను నమోదు చేసింది. ఎక్సైజ్ శాఖ అక్టోబర్ 27న మద్యం దుకాణాల లాటరీ డ్రాను నిర్వహిస్తుంది. తెలంగాణ కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ టర్మ్ ప్రారంభానికి గుర్తుగా డిసెంబర్ 1 నుండి కొత్త దుకాణాలు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.