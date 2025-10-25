ఫిబ్రవరి 25, 2026 నుంచి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు
ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 25, 2026న ప్రారంభం కానున్నాయి. తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యదర్శి ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య శనివారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 25 నుండి మార్చి 18 వరకు నిర్వహించే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల టైమ్టేబుల్కు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని అన్నారు.
దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ త్వరలో విడుదల చేయబడుతుంది. ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి మొదటి వారం నుండి నిర్వహించబడతాయి. పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపు కోసం బోర్డు త్వరలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ నవంబర్ 1 నుండి ప్రారంభమవుతుందని ఆయన అన్నారు.
బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం లోనే బాహ్య ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించిందని ఆదిత్య చెప్పారు. ఇప్పటివరకు, రెండవ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ లోనే బాహ్య ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ సవరణను ఆమోదించిందని పేర్కొంటూ, విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ నేతృత్వంలోని సబ్జెక్టుల వారీగా నిపుణుల కమిటీ ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ ఆధారంగా సవరణను పరిశీలిస్తుందని ఆదిత్య చెప్పారు.