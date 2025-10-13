బంగారం ధరలు పైపైకి.. రూ.2,613లు పెరిగి రూ.1.23లక్షలు చేరిన పసిడి
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో సోమవారం బంగారం ధరలు రూ.2,613 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,23,977కు చేరాయి. అమెరికా-చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పునరుద్ధరించడం, అమెరికా ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలికంగా మూసివేత, సురక్షిత స్వర్గధామ డిమాండ్కు దారితీసిన ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి దీనికి ఊతం ఇచ్చాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారు ఫ్యూచర్స్ రూ.2,613 లేదా 2.15 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,23,977 రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో బంగారం కాంట్రాక్టు ధర రూ.2,296 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,24,999 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
గురువారం నాడు బంగారం ధర రూ.1,25,025 పెరిగి రూ.1,25,025 వద్ద సరికొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. గత వారం, బంగారం ధరలు రూ.3,251 పెరిగి గురువారం నాడు 10 గ్రాములకు రూ.1,23,677 రికార్డును తాకాయి. వారం చివరి నాటికి స్వల్ప లాభాల బుకింగ్ జరిగింది.
అమెరికా ప్రభుత్వ షట్డౌన్ చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితి, దీనికి పరిష్కారం లభించే సూచనలు కనిపించడం లేదు, దీనిపై దృష్టి సారించబడుతుంది. దేశీయంగా, రాబోయే దీపావళి పండుగ కూడా బంగారం డిమాండ్ను పెంచుతుంది.