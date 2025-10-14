ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఫ్యాటీ లివర్ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
ప్రతిరోజూ కనీసం 30-60 నిమిషాలు శారీరక శ్రమ చేయడం లేదా వారానికి కనీసం 150 నిమిషాలు మితమైన వ్యాయామం చేయడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాయామం కొవ్వును కరిగించి, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, కాలేయ ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతుంది. మద్యపానం పూర్తిగా మానుకోవడం కాలేయ ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. సాధారణ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు, పానీయాలు అంటే సోడా, పండ్ల రసాలు, స్వీట్లు మానుకోవాలి. తెల్ల అన్నం, మైదా ఉత్పత్తులు... బ్రెడ్, బిస్కెట్లు, పాస్తా వంటి శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలను తగ్గించాలి. వేయించిన ఆహారాలు, జంక్ ఫుడ్, అధిక నూనె, కారంగా ఉండే పదార్థాలను పరిమితంగా తినాలి. పూర్తి కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను పరిమితం చేయాలి.
కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు... గోధుమలు, ఓట్స్, పప్పులు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. పీచు ఎక్కువగా ఉండే ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, గింజలు తీసుకోవాలి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఆహారాలు అంటే సాల్మన్, అవిసె గింజలు, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను తీసుకోవాలి. ప్రతిరోజూ 2.5 నుండి 3 లీటర్ల నీరు తాగడం ద్వారా శరీరంలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు లేదా అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలు ఉంటే, వాటిని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి వైద్యుల సలహా మేరకు మందులు తీసుకోవడం, జీవనశైలి మార్పులు పాటించడం తప్పనిసరి. రోజువారీ నిమ్మకాయ, తేనె కలిపిన నీరు త్రాగడం కొంతమందికి సహాయపడుతుంది. పసుపు, వెల్లుల్లి, గ్రీన్ టీ, బెర్రీలు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవారు ఏవైనా చిట్కాలు లేదా నివారణ మార్గాలను ప్రయత్నించే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.