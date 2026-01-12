పబ్లో పనిచేసే ఫాతిమాను మాట్లాడట్లేదని చంపేశాడు..
పబ్లో పనిచేసే ఫాతిమా అనే మహిళను, ఆమె తనతో మాట్లాడటం మానేసిందనే కారణంతో ఆదివారం రాత్రి బోరబండలో ఆమె స్నేహితుడు హత్య చేశాడు. బంజారా హిల్స్లోని ఒక పబ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు వారిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే, అతను ఆ ఉద్యోగాన్ని మానేసి, తర్వాత మరో పబ్లో చేరాడు.
అప్పటి నుండి ఆమె అతనితో మాట్లాడటం మానేసింది. ఇది జీర్ణించుకోలేని ఫాతిమా స్నేహితుడు, ఈ విషయంపై మాట్లాడటానికి ఆమెను బోరబండకు పిలిచాడు. ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతను ఆగ్రహానికి గురై ఆమెను హతమార్చాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.