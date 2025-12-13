డిసెంబర్ 31, 2025 రాత్రి జరిగే నూతన సంవత్సర వేడుకలు.. ఇవన్నీ వుండకూడదు
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ శనివారం, డిసెంబర్ 31, 2025 రాత్రి జరిగే నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా త్రీ-స్టార్, అంతకంటే ఎక్కువ కేటగిరీ హోటళ్లు, క్లబ్లు, బార్-కమ్-రెస్టారెంట్లు, పబ్ల యాజమాన్యాలు పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలను వెల్లడించారు.
రాత్రి 1 గంట వరకు టిక్కెట్లతో కూడిన ఈవెంట్లు, కార్యక్రమాలను నిర్వహించబోయే యాజమాన్యాలు, కనీసం 15 రోజుల ముందుగానే అనుమతి కోసం హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తెలంగాణ పబ్లిక్ సేఫ్టీ (చర్యలు) అమలు చట్టం-2013 ప్రకారం, నిర్వాహకులు తమ సంస్థలోని అన్ని ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాల వద్ద రికార్డింగ్ సౌకర్యంతో కూడిన సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
ఈ కెమెరాలను పార్కింగ్ స్థలాలలో కూడా రికార్డింగ్ సౌకర్యంతో అమర్చాలి. నిర్వాహకులు, యాజమాన్యం ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, భద్రత, తమ సంస్థలోకి ప్రవేశం కోసం తగినంత భద్రతా సిబ్బందిని నియమించాలి. దుస్తులు, నృత్య ప్రదర్శనలు, హావభావాలు, మాటలలో హుందాతనాన్ని నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
ఏ ప్రదర్శనలోనూ అసభ్యత ఉండకూడదు. సుప్రీం కోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం, బహిరంగ ప్రదేశాలలో సౌండ్ సిస్టమ్ (పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్, లౌడ్ స్పీకర్, డీజే సిస్టమ్, డీజే సౌండ్ మిక్సర్, సౌండ్ యాంప్లిఫైయర్, ఇతర అధిక శబ్దాన్ని సృష్టించే పరికరాలు) రాత్రి 10 గంటలకు తప్పనిసరిగా నిలిపివేయాలి. శబ్దస్థాయి 45 డెసిబెల్స్ మించకూడదు.