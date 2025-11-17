సోమవారం, 17 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 17 నవంబరు 2025 (14:39 IST)

వేలాది మంది కష్టార్జితాన్ని ఒక్కడే దోచుకున్నాడు - కఠినంగా శిక్షించాలి : చిరంజీవి

Chiranjeevi
వేలాది మంది కష్టాన్ని ఒక్కడే దోచుకున్నాడంటూ సినిమా పైరసీకి అడ్డాగా నిలిచిన 'ఐబొమ్మ' నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి నేరగాళ్ళను కఠినంగా శిక్షించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 
 
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేసిన 'ఐబొమ్మ' పైరసీ వెబ్‌సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్టుపై టాలీవుడ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఇదే విషయంపై హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ సోమవారం విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో చిత్రపరిశ్రమ ప్రముఖులు చిరంజీవి, నాగార్జున, రాజమౌళి, సురేశ్ బాబు, దిల్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, పైరసీ వల్ల చిత్రపరిశ్రమ తీవ్రంగా నష్టపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో కష్టనష్టాలకోర్చి సినిమాలు తీస్తుంటే రవి లాంటివాళ్ళు వేలాది సినీ కుటుంబాల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారు. కొన్ని వేల మంది కష్టాన్ని ఒక్కడు దోచుకోవడం సరికాదు. ఇలాంటి వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తేనే మరొకరు ఇలాంటి నేరాలు చేయడానికి భయపడతారు అని అన్నారు. గతంలో సీవీ ఆనంద్, ఇపుడు సజ్జనార్ పైరసీపై సాగుతున్న యుద్ధంలో అండగా నిలిచారని చిరంజీవి ప్రశంసించారు. 
 
రెండు రోజుల క్రితం 'ఐబొమ్మ' నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, ఆయన నుంచి వెబ్‌సైట్ లాగిన్ వివరాలు సేకరించి ఆ వెబ్‌సైట్‌ను పూర్తిగా బ్లాక్ చేయించారు. అలాగే, రవి బ్యాంకు నుంచి రూ.3 కోట్ల నగదును సీజ్ చేశారు. వందలాది హార్డ్‌ డిస్క్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. న్యాయస్థానం 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించడంతో రవిని జైలుకు తరలించారు.

సౌదీ అరేబియాలో హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి.. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. ఆదేశాలు జారీ

సౌదీ అరేబియాలో హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి.. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. ఆదేశాలు జారీసౌదీ అరేబియాలో మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న భారతీయ యాత్రికులు పాల్గొన్న ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులు హైదరాబాద్‌కు చెందినవారని మీడియా నివేదికలు సూచించాయి. వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తుల సంఖ్యతో సహా పూర్తి వివరాలను సేకరించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి, డిజిపిని ఆదేశించారు.

మక్కా నుండి మదీనాకు.. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ- 42మంది హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి (video)

మక్కా నుండి మదీనాకు.. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ- 42మంది హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి (video)మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న ప్యాసింజర్ బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టడంతో కనీసం 42 మంది భారతీయ ఉమ్రా యాత్రికులు మరణించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా బాధితులు హైదరాబాద్‌కు చెందినవారని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ బృందం తమ పూజలు పూర్తి చేసుకుని మక్కా నుండి తిరిగి వస్తుండగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మదీనాకు వెళుతోంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వారిలో చాలా మంది నిద్రలో ఉన్నారని సమాచారం.

కల్వకుంట్ల కవిత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. శత్రువుగా చూస్తున్న బీఆర్ఎస్

కల్వకుంట్ల కవిత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. శత్రువుగా చూస్తున్న బీఆర్ఎస్జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓడింది. ఆ స్థానంలో గెలుపు కోసం ఆ పార్టీ బలమైన ప్రచారం నిర్వహించింది, అయినప్పటికీ ఫలితం రాలేదు. 25,000 ఓట్ల తేడాతో బలమైన స్థానాన్ని కోల్పోవడం పార్టీలో చాలా మందిని నిరాశకు, గందరగోళానికి గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత పదునైన వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. పార్టీ ప్రతిపక్షంగా విఫలమైందని, సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే శబ్దం సృష్టించిందని ఆమె అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తన పాత్రను సరిగ్గా పోషించి ఉంటే జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం భిన్నంగా ఉండేదని కవిత చెప్పారు.

ఉత్తరాంధ్ర.. శ్రీకాకుళంకు కొత్త విమానాశ్రయం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.13లక్షల కోట్లు

ఉత్తరాంధ్ర.. శ్రీకాకుళంకు కొత్త విమానాశ్రయం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.13లక్షల కోట్లుముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రూ.13లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను సాధించారు. ముఖ్యంగా కొత్త పరిశ్రమలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు త్వరలో ఏపీలో విస్తరించనున్నాయి. తాజాగా శ్రీకాకుళంలో ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త విమానాశ్రయాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మధ్య ఒప్పందం ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి వేదికను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సమక్షంలో అధికారులు అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.

Vangaveeti: వంగవీటి కుటుంబం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఆశా కిరణ్?

Vangaveeti: వంగవీటి కుటుంబం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఆశా కిరణ్?వంగవీటి కుటుంబం మరో వ్యక్తి రాజకీయ అరంగేట్రానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వంగవీటి మోహన కృష్ణ కుమార్తె ఆశా కిరణ్ రాజకీయాల్లో రానున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడలోని రంగా విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత, ఆమె రాజకీయ ప్రవేశంపై హింట్ ఇచ్చింది. తాను ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన చేయడం లేదని, రాజకీయాలపై తర్వాత ప్రకటిస్తానని మీడియాతో చెప్పారు. రంగా ఆదర్శాలను అనుసరించాలని, ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె అన్నారు. ప్రజా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడంపై ఆమె మాటలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తున్నాయి.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?శీతాకాలంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. మూలికల యొక్క వైద్యం లక్షణాలు సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేస్తాయి. హానికరమైన టాక్సిన్స్, కాలుష్య కారకాల నుండి ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తాయి. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రధానంగా 5 రకాల మూలికలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం శ్వాసకోశ కండరాలను సడలించడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరిచే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది. పుదీన ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. పసుపు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమం

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమంప్రపంచ డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి తమ మూడవ భారీ ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమంగా ‘డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్ సమ్మిట్’ను పంజగుట్ట మరియు గచ్చిబౌలి కేంద్రాలలో నిర్వహించింది. ఈసారి కార్యక్రమం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, చండీగఢ్, శ్రీనగర్, త్రివేండ్రం సహా భారతదేశం అంతటా అనేక నగరాల్లో విస్తృతంగా జరిగిన బహుళ-స్థాన ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఉచిత కంటి సంప్రదింపుల ఆఫర్‌ను నవంబర్ 30, 2025 వరకు ఆసుపత్రి పొడిగించింది.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
