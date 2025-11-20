విధుల్లో వున్న ప్రభుత్వ అధికారులపై దాడి చేస్తే అంతే సంగతులు.. సజ్జనార్
విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారులపై ఎవరైనా దాడి చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నగర పోలీసు కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. పోలీసు సిబ్బంది, ఉపాధ్యాయులు, ఆర్టీసీ సిబ్బంది, ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సహా అధికారులను అడ్డుకోవడం లేదా దాడి చేయడం వల్ల బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 221, 132, 121(1) కింద తక్షణ క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయబడతాయని ఆయన అన్నారు.
అటువంటి నేరాలకు పాల్పడిన వారిపై హిస్టరీ షీట్లు కూడా తెరవబడతాయని సజ్జనార్ తెలిపారు. ఒకసారి కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత, అది పాస్పోర్ట్ జారీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల అర్హతతో సహా ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తును తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కోరుతూ, ఒక్క క్షణం కోపం కూడా జీవితాంతం పరిణామాలకు దారితీస్తుందని సిపి పేర్కొన్నారు.