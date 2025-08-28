డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?
షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది.
అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి. అంతేకాదు డయాబెటిస్ ఉన్న చాలా మందికి అధిక రక్తపోటు కూడా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు కిడ్నీలలోని రక్తనాళాలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగించి, వాటిని దెబ్బతీస్తుంది. ఇది డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతీ(కిడ్నీల వ్యాధి)ని మరింత వేగవంతం చేస్తుంది.
కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నప్పుడు, అవి ప్రోటీన్లను మూత్రం ద్వారా బయటకు పంపడం మొదలుపెడతాయి. సాధారణంగా కిడ్నీలు ప్రోటీన్లను శరీరం లోపలే ఉంచుతాయి. మూత్రంలో ప్రోటీన్ కనిపించడాన్ని ప్రోటీనూరియా అంటారు. ఇది కిడ్నీల వ్యాధికి ఒక ప్రధాన సూచిక. డయాబెటిస్ వల్ల నరాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. దీనినే డయాబెటిక్ న్యూరోపతీ అంటారు. మూత్రాశయం సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల మూత్రం దానిలోనే ఎక్కువ సేపు నిలిచిపోయి, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు కిడ్నీలకు వ్యాపించి వాటిని దెబ్బతీస్తాయి.
శరీరంలో నిరంతరంగా ఉండే వాపు ప్రక్రియ కిడ్నీలలోని కణజాలాలను దెబ్బతీసి, వాటి పనితీరును తగ్గిస్తుంది. కొంతమందికి డయాబెటిస్ కారణంగా కిడ్నీలు పాడైపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి కుటుంబంలో ఎవరికైనా కిడ్నీ సమస్యలు ఉంటే, ఈ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. పైన పేర్కొన్న కారణాల వల్ల, కిడ్నీలు నెమ్మదిగా పాడైపోవడం మొదలుపెట్టి, చివరికి పూర్తిగా విఫలం (Kidney Failure) అయ్యే అవకాశం ఉంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తరచుగా డాక్టర్ను సంప్రదించి, రక్తంలో చక్కెరను, రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.