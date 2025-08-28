శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025
గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (22:20 IST)

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

Kidneys
షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది.
 
అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి. అంతేకాదు డయాబెటిస్ ఉన్న చాలా మందికి అధిక రక్తపోటు కూడా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు కిడ్నీలలోని రక్తనాళాలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగించి, వాటిని దెబ్బతీస్తుంది. ఇది డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతీ(కిడ్నీల వ్యాధి)ని మరింత వేగవంతం చేస్తుంది.
 
కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నప్పుడు, అవి ప్రోటీన్లను మూత్రం ద్వారా బయటకు పంపడం మొదలుపెడతాయి. సాధారణంగా కిడ్నీలు ప్రోటీన్లను శరీరం లోపలే ఉంచుతాయి. మూత్రంలో ప్రోటీన్ కనిపించడాన్ని ప్రోటీనూరియా అంటారు. ఇది కిడ్నీల వ్యాధికి ఒక ప్రధాన సూచిక. డయాబెటిస్ వల్ల నరాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. దీనినే డయాబెటిక్ న్యూరోపతీ అంటారు. మూత్రాశయం సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల మూత్రం దానిలోనే ఎక్కువ సేపు నిలిచిపోయి, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు కిడ్నీలకు వ్యాపించి వాటిని దెబ్బతీస్తాయి.
 
శరీరంలో నిరంతరంగా ఉండే వాపు ప్రక్రియ కిడ్నీలలోని కణజాలాలను దెబ్బతీసి, వాటి పనితీరును తగ్గిస్తుంది. కొంతమందికి డయాబెటిస్ కారణంగా కిడ్నీలు పాడైపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి కుటుంబంలో ఎవరికైనా కిడ్నీ సమస్యలు ఉంటే, ఈ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. పైన పేర్కొన్న కారణాల వల్ల, కిడ్నీలు నెమ్మదిగా పాడైపోవడం మొదలుపెట్టి, చివరికి పూర్తిగా విఫలం (Kidney Failure) అయ్యే అవకాశం ఉంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తరచుగా డాక్టర్‌ను సంప్రదించి, రక్తంలో చక్కెరను, రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Blood Moon: ఖగోళంలో అద్భుతం- సెప్టెంబర్ 7-9 తేదీల్లో నారింజ రంగులో చంద్రుడు

Blood Moon: ఖగోళంలో అద్భుతం- సెప్టెంబర్ 7-9 తేదీల్లో నారింజ రంగులో చంద్రుడుఖగోళంలో అద్భుతం జరుగనుంది. సెప్టెంబర్ 7-8 తేదీల రాత్రి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల్లో స్పష్టంగా కనిపించనుంది. భారత్‌లోని ప్రజలు కూడా ఈ ఖగోళ వింతను చూసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణం అనుకూలించి, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటే హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్‌కతా, పుణె, లక్నో, చండీగఢ్ వంటి ప్రధాన నగరాల నుంచి ఈ రక్త చంద్రగ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు. ఇటీవలి కాలంలో ఇంత ఎక్కువసేపు, ఇంత విస్తృతంగా కనిపించే చంద్రగ్రహణం ఇదే కావడం విశేషం.

విజయనగరంలో ఐసిస్ ఉగ్ర కేసు మూలాలు : ప్రధాన నిందితుడు అరెస్టు

విజయనగరంలో ఐసిస్ ఉగ్ర కేసు మూలాలు : ప్రధాన నిందితుడు అరెస్టుఏపీలోని విజయనగరం జిల్లాలో అంతర్జాతీయ ఉగ్ర సంస్థ ఐసిస్ మూలాలు వెలుగు చూశాయి. విజయనగరం ఐసిస్ ఉగ్రవాద కుట్ర కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ విచారణ జరుపుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ విచారణలో భాగంగా ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేసింది. అరెస్టయిన నిందితుడు బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఆరిఫ్ హుస్సేన్ అలియాస్ అబూ తాలిబ్ అని ఎన్.ఐ.ఏ పేర్కొంది. దేశం నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ఆరిఫ్‌ను ఎన్.ఐ.ఏ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితుడుని విశాఖపట్టణంకు తీసుకొచ్చి ఎన్.ఐ.ఏ. ప్రత్యేక కోర్టులో హజరుపరుచనున్నారు.

కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్- ఏపీ పారిశ్రామిక చరిత్రలో ఒక మైలురాయి.. ఐఫోన్ పార్ట్స్?

కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్- ఏపీ పారిశ్రామిక చరిత్రలో ఒక మైలురాయి.. ఐఫోన్ పార్ట్స్?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక పెట్టుబడికి నిలయంగా మారబోతోంది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడి సొంత నియోజకవర్గమైన కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టును స్థాపించాలని యోచిస్తోంది. అల్యూమినియం రంగంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సంస్థ దాదాపు రూ.586 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇంటిగ్రేటెడ్ అల్యూమినియం ఎక్స్‌ట్రూషన్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది.

TDP: జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తాం.. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటన

TDP: జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తాం.. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటనఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. కీలక నాయకులతో జరిగిన టెలికాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. జిల్లా కమిటీలు ఖరారు అయిన తర్వాత, రాష్ట్ర కమిటీని కూడా ప్రకటిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా అధ్యక్షుల పోటీ తీవ్రమైంది. ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ 25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి, పార్టీ హైకమాండ్‌కు తన నివేదికను సమర్పించనుంది. ప్రతి జిల్లాలో నలుగురు నుండి ఐదుగురు పోటీదారులు ఉండటంతో, పోటీ ఎక్కువగా ఉంది.

నర్మాలలో కలిసిన ఆ ఇద్దరు.. కరచాలనం చేసుకున్న కేటీఆర్-బండి సంజయ్ (video)

నర్మాలలో కలిసిన ఆ ఇద్దరు.. కరచాలనం చేసుకున్న కేటీఆర్-బండి సంజయ్ (video)తెలంగాణ నర్మాలలో ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. నర్మలలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కాన్వాయ్‌లు ఒకే చోట కలుసుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు నాయకులు తమ వాహనాల నుండి దిగి ఒకరినొకరు పలకరించుకున్నారు. వారు కరచాలనం చేసుకోవడంతో గుమిగూడిన పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉత్సాహం వచ్చింది.

అఖండ రెండో భాగంగా చిత్రం విడుదల తేదీ మార్పు

అఖండ రెండో భాగంగా చిత్రం విడుదల తేదీ మార్పువివిధ కారణాలతో ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు వాయిదాపడుతున్నాయి. తాజాగా అఖండ-2 చిత్రం ఆ జాబితాలో చేరింది. ముందుగా ప్రకటించిన తేదీకి ఈ సినిమా విడుదల చేయడం కష్టమని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. భారీ తరహాలో రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమా రీరికార్డింగ్, వీఎఫ్ఎక్ సహా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ కార్యక్రమాలకు మరింత సమయం పడుతుందని అందుకే వాయిదా వేస్తున్నట్టు 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. త్వరలోనే కొత్త తేదీ వివరాలను వెల్లడిస్తామని తెలిపింది. బాలకృష్ణ - బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొనివున్నాయి. గతంలో వచ్చిన అఖండకు స్వీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Peddi: జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో మైసూర్‌లో రామ్ చరణ్ పెద్ది సాంగ్ షూటింగ్

Peddi: జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో మైసూర్‌లో రామ్ చరణ్ పెద్ది సాంగ్ షూటింగ్గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పాన్ ఇండియా స్పెక్టకిల్ "పెద్ది", ఈ సినిమా కోసం స్టైలిష్ మేకోవర్స్, పవర్‌ఫుల్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్, స్పెషల్ ట్రైనింగ్.. ఇలా అన్ని రకాలుగా క్యారెక్టర్‌కి పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవ్వడానికి తన బెస్ట్ ఇస్తున్నారు రామ్ చరణ్. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీగా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్‌ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. టైటిల్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్, రామ్ చరణ్ మేకోవర్ ఫ్యాన్స్‌లో, సినిమా లవర్స్‌లో అంచనాలు పీక్స్‌కి తీసుకెళ్లాయి.

నాగ చైతన్య, కార్తీక్ దండు చిత్రంలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ

నాగ చైతన్య, కార్తీక్ దండు చిత్రంలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవకాగా, ఈ సినిమాలో లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పార్ష్ శ్రీవాస్తవను కీలక పాత్రలోకి తీసుకున్నారు. కిరణ్ రావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ సినిమా ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీవాస్తవ, ఇప్పుడు తొలిసారి తెలుగు సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ పాత్ర ఆయన కెరీర్‌లో పాత్-బ్రేకింగ్ అవుతుందని శ్రీవాస్తవకి టీమ్ బెస్ట్ విషెస్ తెలిపింది.

Akhanda 2: బాలకృష్ణ అఖండ 2 గురించి నందమూరి తేజస్విని అప్‌డేట్

Akhanda 2: బాలకృష్ణ అఖండ 2 గురించి నందమూరి తేజస్విని అప్‌డేట్నందమూరి బాలక్రిష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న అఖండ 2 సినిమా గురించి నిర్మాత, బాలక్రిష్ణ కుమార్తె తేజస్విని గొప్ప స్టేట్ మెంట్ పోస్ట్ చేసింది. అఖండ 2 అనేది సినిమా కాదు. ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సినిమా అంటూ తెలియజేసింది. కథాపరంగా అందరినీ కట్టిపడేసే ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ప్రేక్షకులు, అభిమానుల్లో వున్నాయి. అందుకే దీనిపై సాంకేతిక సిబ్బంది అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. రీరికార్డింగ్, వి.ఎఫ్.ఎక్స్ వంటి ఇతర టెక్నిల్ పరంగా అత్యున్నత స్థానంలో వుండాలనే పనిచేస్తున్నారు.

Manoj: మంచు మనోజ్ ను హైలైట్ చేసిన మిరాయి ట్రైలర్

Manoj: మంచు మనోజ్ ను హైలైట్ చేసిన మిరాయి ట్రైలర్హీరో తేజ సజ్జ హీరోగా రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని తెరకెక్కించిన చిత్రమే “మిరాయ్”. ఇందులో మంచు మనోజ్ విలన్ గా నటించాడు. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ హైదరాబాద్ లోని ఐమాక్స్ లో విడుదల చేశారు. అక్కడ అగ్ర హీరోల స్థాయిలో కటౌట్ పెట్టడం విశేషం. దీనిపై తేజ మాట్లాడుతూ, నాకు దర్శక, నిర్మాతలు సర్ ప్రైజ్ చేశారు. నేను బాల నటుడిగా వున్నప్పుడు అగ్ర హీరోలు కటౌట్లు థియేటర్లలో చూసేవాడిని. ఇప్పుడు మిరాయి తో నన్ను ఆ స్థాయికి తెచ్చేలా ప్లాన్ చేశారు అన్నారు.
