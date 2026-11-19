వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె వివాహం.. జగన్ మాత్రం మిస్సింగ్.. (photos)
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రస్తుతం తన కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహ ఏర్పాట్లలో బిజీగా ఉన్నారు.
Sharmila Daughter Wedding
బెంగళూరులోని యలహంకలో వివాహం జరపాలని అనుకున్నప్పటికీ, జగన్ అంగీకరించకపోవడంతో ఆ ప్రయత్నం విఫలమైంది. దీనితో షర్మిల కుటుంబం వివాహ వేదికను మరో ప్రాంతానికి మార్చాల్సి వచ్చింది.
Anjali Reddy
ప్రస్తుతం వివాహ వేడుకలకు సంబంధించిన కొన్ని చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో బయటకు వచ్చాయి. వీటిలో షర్మిల, ఆమె భర్త అనిల్, వారి కుమారుడు, కోడలు.. అంజలి రెడ్డితో కలిసి కనిపిస్తున్నారు. వీరితో పాటు విజయమ్మ కూడా ఉన్నారు.
మూడు వారాల క్రితం చెన్నైలో జరిగిన తన కజిన్ వైఎస్ సునీల్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహ వేడుకల్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న వైఎస్ జగన్, షర్మిల కుమార్తె వివాహంలో మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు.
Sharmila Daughter Wedding
కుటుంబంలో పెద్ద కుమారుడిగా, షర్మిల కుమార్తె వివాహంలో జగన్ కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉండాల్సింది. కానీ అలా జరగలేదు. షర్మిల, జగన్ మధ్య ఆస్తులు, రాజకీయాలకు సంబంధించి నెలకొన్న విభేదాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.