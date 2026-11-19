సాక్షి కథనం.. జగన్ క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే అంటోన్న వైఎస్ షర్మిల
వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయన సోదరి వైఎస్ షర్మిల మధ్య జరుగుతున్న పోరు ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించట్లేదు. వీరిద్దరి కుటుంబ వివాదం జగన్కు రాజకీయంగా నష్టం కలిగించే స్థాయికి చేరుకుంది. తాజాగా సాక్షి మీడియా, భారతీ సిమెంట్స్తో సహా కుటుంబ వ్యాపారాల్లో తనకు 40 శాతం వాటా ఇస్తానని జగన్ హామీ ఇచ్చారని, అంటే 60:40 నిష్పత్తిలో వాటాలను పంచుకోవాలని ఒప్పందం జరిగిందని షర్మిల పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు.
Jagan Denies Sharmila
అయితే, ఆ వాటాలను తనకు ఎన్నడూ బదిలీ చేయలేదని షర్మిల చెబుతున్నారు. తాజా వివాదం జగన్కు పరిస్థితిని మరింత ఇబ్బందికరంగా మార్చింది. షర్మిల తనకు వాటా రావాలని పేర్కొంటున్న సాక్షి మీడియా సంస్థే, చంద్రబాబు నాయుడికి ఆమె పంపిన వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను ఉద్దేశించి ఆమెను విమర్శిస్తూ ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది.
దీనిపై షర్మిల తీవ్రంగా స్పందించి, తన సోదరుడు జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. జగన్ జైలులో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు అండగా నిలిచిన షర్మిల, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటించి ఆయన రాజకీయ ఉద్యమాన్ని సజీవంగా ఉంచేందుకు కృషి చేశారు. పార్టీకి అవసరమైన క్లిష్ట సమయంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. నేడు, అదే సోదరి తనకు దక్కాల్సిన వాటా కోసం బహిరంగంగా పోరాడుతున్నారు.
సహోదరుల మధ్య రాజకీయ భేదాభిప్రాయాలు రావడం సహజమే. కానీ, వాటాల పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదం పరిష్కారం కాకుండా ఉండటం, పైగా కుటుంబానికి చెందిన మీడియా సంస్థే అందులో ఒకరిపై వ్యతిరేక కథనాలను ప్రచురించడం అనేది తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది.
జగన్ తరచుగా న్యాయం, నిష్పక్షపాతం గురించి మాట్లాడుతుంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఆయన తన సొంత సోదరి నుండే ప్రశ్నలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆయన ప్రతిష్టకు అసలు నష్టం షర్మిల చేస్తున్న విమర్శల వల్ల కలగడం లేదు. అది ఆయన పరిష్కరించలేకపోయిన కుటుంబ వివాదం నుండే ఉత్పన్నమవుతోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఆస్తి సంబంధించిన సమస్యను పరిష్కరించకపోతే.. అది జగన్ రాజకీయ కెరీర్పై ప్రభావం చూపుతుందని వారు హితవు పలుకుతున్నారు.