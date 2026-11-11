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  4. Jagan Gets Interim High Court Relief in Pulivendula Case
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (17:14 IST)

మున్సిపల్ ఎన్నికల కార్యాలయం ఎదుట నిరసన.. వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు ఊరట

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:14 IST)
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మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో పులివెందుల మున్సిపల్ కార్యాలయం వెలుపల నిరసన తెలిపిన ఘటనకు సంబంధించిన కేసులో వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించింది. ఆయనపై తదుపరి చర్యలను నిలిపివేస్తూ, దీనిపై తమ స్పందనను దాఖలు చేయాలని కోర్టు పోలీసులను కోరింది.
 
దీనిపై మండల విద్యాధికారి రఫిక్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నవంబర్ 1న ఈ కేసు నమోదైంది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లో ఉన్న సమయంలో, జగన్, 70 మందికి పైగా వైఎస్సార్‌సీపీ మద్దతుదారులు అధికారులను వారి విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకున్నారని, వారిని పక్కకు నెట్టేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా, జగన్ అభ్యర్థనను ప్రాసిక్యూషన్ వ్యతిరేకించింది. ఇప్పటికే 13 మంది సాక్షులను విచారించామని, వారి వాంగ్మూలాలు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేతకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ దశలో తదుపరి చర్యలను నిలిపివేయడం దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపుతుందని కూడా ఆయన వాదించారు.

కాగా జగన్ తన ఓటు వేయడానికి హెలికాప్టర్‌లో పులివెందులకు వచ్చినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. టీడీపీ నాయకులు పోలింగ్ కేంద్రాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను లోపలికి రాకుండా అడ్డుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
ఆ తర్వాత ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డితో కలిసి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం బయట జగన్ ధర్నా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఆదేశం కేవలం మధ్యంతర ఉపశమనం మాత్రమే అవుతుంది. ఇది వైకాపా అధినేత జగన్‌కు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్లు కాకపోవడం గమనార్హం. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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