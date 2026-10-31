ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మిథున్ రెడ్డికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో చోటుచేసుకుంటున్న హింసాత్మక ఘటనలు ఆందోళనకరంగా మారాయి. తాజా పరిణామాలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కొత్త చిక్కులను తెచ్చిపెడుతున్నాయి.వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ, జగన్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన మిథున్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ సందర్భంగా జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి, తనను అరెస్టు చేయకుండా రక్షణ కల్పించాలంటూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు తిరస్కరించింది.
పుంగనూరులో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి తనపై మొత్తం నాలుగు కేసులు నమోదు చేశారని, ఒకే ఘటనకు సంబంధించి ఇన్ని కేసులు నమోదు చేయడం చట్టవిరుద్ధమని మిథున్ రెడ్డి వాదించారు. దీంతో పాటు, పోలీసుల అరెస్టు నుండి రక్షణ పొందేందుకు ఆయన ముందస్తు బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
అయితే, ఈ హింసాత్మక ఘటనల్లో 30 మందికి పైగా వ్యక్తులు గాయపడ్డారని ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకురాగా, దీనిని కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు చట్టపరమైన ప్రక్రియలు కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తద్వారా, సదరు వైసీపీ ఎంపీ దాఖలు చేసిన రక్షణ పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టివేసింది.
ఇప్పుడు మిథున్ రెడ్డి ఒక ఎన్నికల సంబంధిత కేసును ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. ఇది చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారితీసే అవకాశం ఉండటంతో, ఆయనకు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.