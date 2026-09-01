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  4. AP Liquor Scam: Will SC Fire Cause Firestorm
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (11:03 IST)

లిక్కర్ స్కామ్.. సిట్ విచారణను వేగవంతం చేయాలి.. సుప్రీం కోర్టు

supreme court
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:03 IST)
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2024కి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యంత తీవ్రమైన మద్యం కుంభకోణాలలో ఒకదానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది, దీనిపై గత కొన్నేళ్లుగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ప్రారంభ దశలో నిందితులను గుర్తించడం, ఆర్థిక లావాదేవీలను ఆరా తీయడంలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించినప్పటికీ, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కేసు దర్యాప్తు మందగించింది. 
 
ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం సుప్రీంకోర్టుకు చేరగా, అత్యున్నత న్యాయస్థానం దీనిపై మౌఖిక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ దర్యాప్తును నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) తమ పనితీరును, కార్యకలాపాలను మరింత వేగవంతం చేయాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలపై చర్యలు చేపట్టే ముందు, ముందుగా సిట్ దర్యాప్తు విధానాలను సమీక్షించి, వాటిని సరిచేస్తామని కోర్టు పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు నుండి వచ్చిన ఈ ఘాటైన స్పందన, మొత్తం దర్యాప్తు ప్రక్రియలో గణనీయమైన పురోగతికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఈ కేసులో ఇప్పటికే రాజ్ కాసిరెడ్డి వంటి కొందరిని సిట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారు ప్రస్తుతం రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. అయితే, దర్యాప్తు, విచారణ వేగం మాత్రం బాగా తగ్గింది. సుప్రీంకోర్టు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పరిస్థితిలో పెద్ద మార్పును తీసుకురావచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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