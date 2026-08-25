సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ
సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తమ జగనన్న కనెక్ట్స్ సోషల్ మీడియా ఖాతాను ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి తొలగించారంటూ వైకాపా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన కొద్ది సేపటికే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియా నియంత్రణకు సంబంధించిన ఈ వ్యవహారంపై వైకాపా కోర్టుకు వెళ్ళింది. అయితే, సుప్రీంకోర్టు దీనిని ఆమోదించలేదు సరే కదా, దీనిపై తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఈ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని వైకాపా ప్రతినిధులకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.
ప్రస్తుత దశలో ఈ విషయంలో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. న్యాయస్థానాల జోక్యంతో తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పునరుద్ధరించుకోవాలని ఆశించిన వైకాపాకి ఇది పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. అందుకే, ఈ ఖాతా నిలిపివేత వెనుక ఏపీలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉందంటూ వారు దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ సుప్రీంకోర్టు వారి వాదనను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు, పైగా చాలా స్పష్టమైన తీర్పును వెలువరించింది.