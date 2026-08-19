వైజాగ్ గూగుల్ డేటా సెంటర్తో తాగునీటి కొరత.. నారా లోకేష్ వివరణ
ఏపీ రాష్ట్రంలోని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై ప్రతిపక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యంతరాలు లేవనెత్తుతోంది. అటువంటి ప్రాజెక్టులలో ఒకటి విశాఖపట్నంలో రాబోతున్న గూగుల్ డేటా సెంటర్. ఈ ప్రాజెక్టు స్థానిక వనరులపై చూపే ప్రభావం గురించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు, వాదనలు వ్యాప్తి చేస్తుండటంతో ఇది రాజకీయ చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ విమర్శలలో అధిక భాగం నీటి వినియోగంపైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ డేటా సెంటర్ భారీ పరిమాణంలో నీటిని వినియోగించుకోవచ్చని, తద్వారా విశాఖపట్నంలో తాగునీటి కొరతకు దారితీయవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం అసెంబ్లీలో ఈ ఆందోళనలను ప్రస్తావించారు.
గూగుల్ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి వస్తున్న పలు వాదనలపై స్పష్టతనిస్తూ, తప్పుడు సమాచారాన్ని ఆయన తిప్పికొట్టారు. మానవ వినియోగం కోసం ఉద్దేశించిన తాగునీటిని విశాఖపట్నంలోని డేటా సెంటర్కు సరఫరా చేయబోమని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
దీనికోసం ప్రత్యేక పైప్లైన్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తామని, కేవలం అదనపు నీటిని మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్టుకు వినియోగిస్తామని ఆయన తెలిపారు. డేటా సెంటర్కు విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి ప్రత్యేక పవర్ గ్రిడ్లను ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
నారా లోకేష్ ప్రకారం, దీనివల్ల సాధారణ మానవ వినియోగానికి ఉద్దేశించిన విద్యుత్పై ఈ ప్రాజెక్టు ప్రభావం పడకుండా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కొత్త సాంకేతికతలను కూడా లోకేష్ ప్రస్తావించారు. భవిష్యత్తులో డేటా సెంటర్లలో నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ఇటువంటి సాంకేతికతలు సహాయపడతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి, విశాఖపట్నాలను భారతదేశంలో ప్రధాన ఏఐ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తోంది. భారీ సాంకేతిక పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని రాష్ట్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున, ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేయడానికి ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ముఖ్యమైనవని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
అందువల్ల, నీరు, విద్యుత్- ఇతర వనరులకు సంబంధించిన ఆందోళనలను పరిష్కరిస్తూనే, ప్రధాన సాంకేతిక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి వచ్చేలా చూడటంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.