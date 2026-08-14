ఏటీఎం కేంద్రాల సాయం: డెబిట్ కార్డులను మార్చేసి.. డబ్బు కాజేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్
ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద సహాయం చేస్తామనే నెపంతో ప్రజల డెబిట్ కార్డులను మార్చివేసి, వారి ఖాతాల నుండి డబ్బు కాజేసిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తిని విశాఖపట్నం నగర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ఐ. పోలవరం గ్రామానికి చెందిన పల్లా సురేంద్ర కుమార్గా గుర్తించారు.
ఇతను 60కి పైగా కేసుల్లో ప్రమేయం కలిగి ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. విశాఖపట్నం, తుని, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో తిరిగి నేరాలకు పాల్పడటానికి ముందు ఇతను జైలు నుండి విడుదలయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. అతని వద్ద నుండి పోలీసులు రూ. 1.93 లక్షల నగదు, ఒక మోటార్సైకిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
విచారణలో తేలిన వివరాల ప్రకారం, సురేంద్ర కుమార్ విశాఖపట్నం, ఇతర ప్రాంతాల్లోని ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద వృద్ధులు మరియు మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకునేవాడు. నగదు తీసుకోవడంలో సహాయం చేస్తానని నమ్మించి, వారి డెబిట్ కార్డులను గడువు ముగిసిన కార్డులతో మార్చేవాడు.
ఆ తర్వాత బాధితులు తనకు చెప్పిన పిన్ నంబర్లను ఉపయోగించి వారి అసలు కార్డుల ద్వారా డబ్బు డ్రా చేసేవాడు. బాధితుల సంఖ్య, కాజేసిన మొత్తం డబ్బు వివరాలను నిర్ధారించేందుకు విచారణ కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.