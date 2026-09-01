డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులు.. అక్టోబర్లో 350 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) మంజూరైన 750 ఈ-బస్సులలో 350 బస్సులను అక్టోబర్లో ప్రారంభించనుంది. మిగిలిన బస్సులను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు.
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ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఆధునీకరణలో భాగంగా, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్నారని ఏపీఎస్సార్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణరావు తెలిపారు. మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలను కల్పించేందుకు, దశలవారీగా డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పీఎం ఈ-బస్ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్కు 750 ఈ-బస్సులు కేటాయించబడ్డాయని చైర్మన్ తెలిపారు. రాష్ట్రానికి అదనంగా మరో 300 ఈ-బస్సులను కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కోరారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ-బస్సుల కోసం విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు పనులు జరుగుతున్నాయని, అక్టోబర్ నాటికి మొదటి దశలో 350 ఈ-బస్సులను ప్రారంభిస్తామన్న నమ్మకాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
స్త్రీ శక్తి పథకం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించడం ద్వారా ఈ పథకం ఎంతో మేలు చేసిందని నారాయణరావు అన్నారు. మహిళల సౌకర్యం, సాధికారతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఈ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు రూ. 3,000 కోట్ల ఆర్థిక భారాన్ని భరించిందని ఆయన తెలిపారు. అలాగే, అనేకమంది దివ్యాంగులు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.