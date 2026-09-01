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  4. APSRTC To Launch 350 E-Buses In October In First Phase
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:52 IST)

డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులు.. అక్టోబర్‌లో 350 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రారంభం

APSRTC
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:52 IST)
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APSRTC
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) మంజూరైన 750 ఈ-బస్సులలో 350 బస్సులను అక్టోబర్‌లో ప్రారంభించనుంది. మిగిలిన బస్సులను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు.
 
ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఆధునీకరణలో భాగంగా, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్నారని ఏపీఎస్సార్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణరావు తెలిపారు. మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలను కల్పించేందుకు, దశలవారీగా డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
పీఎం ఈ-బస్ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 750 ఈ-బస్సులు కేటాయించబడ్డాయని చైర్మన్ తెలిపారు. రాష్ట్రానికి అదనంగా మరో 300 ఈ-బస్సులను కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కోరారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ-బస్సుల కోసం విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్లు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు పనులు జరుగుతున్నాయని, అక్టోబర్ నాటికి మొదటి దశలో 350 ఈ-బస్సులను ప్రారంభిస్తామన్న నమ్మకాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
 
స్త్రీ శక్తి పథకం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించడం ద్వారా ఈ పథకం ఎంతో మేలు చేసిందని నారాయణరావు అన్నారు. మహిళల సౌకర్యం, సాధికారతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఈ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు రూ. 3,000 కోట్ల ఆర్థిక భారాన్ని భరించిందని ఆయన తెలిపారు. అలాగే, అనేకమంది దివ్యాంగులు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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