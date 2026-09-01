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  4. PhonePe Launches UPI Payment For Feature Phones Without Internet
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఇక ఇంటర్నెట్ లేకున్నా ఫోన్‌పేతో యూపీఐ చెల్లింపులు

phonepay
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:44 IST)
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ప్రముఖ డిజిటల్ చెల్లింపుల సంస్థ ఫోన్ పే వినియోగదారుల కోసం మరో అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను అదుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఇకపై ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా యూపీఐ చెల్లింపులు జరుపుకునే వెసులుబాటు లభించనుంది. యూపీఐ 123పే పేరుతో ఈ సేవలను ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. 
 
ఈ ఫీచర్‌ను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు నోకియా, హెచ్.ఎం.డి. లావా, ఐటెల్ వంటి ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ కంపెనీలో ఫోన్‌పేకీలక  భాగస్వామ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం మేరకు ఇకపై మార్కెట్లలోకి వచ్చే ఆయా కంపెనీల కొత్త ఫీచర్లలో యూపీఏ123పే అనే అప్లికేషన్‌ను ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. 
 
ఈ సేవలను వినియోగించుకోవడానికి, వినియోగదారులు తమ ఫోనులోని యూప్‌ను ఓపెన్ చేసి సంబంధిత బ్యాంకును ఎంచుకోవాల్సివుంటుంది. ఆ తర్వాత తమ డెబిట్ కార్డులోని చివరి ఆరు ఆంకెలను నమోదు చేసి యూపీఐ పిన్‌ నంబరును సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫీచర్ ద్వారా కేవలం చెల్లింపులే కాకుండా, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, గత లావాదేవీలనుకూడా తనిఖీ చేసుకోవడం వంటి సేవలను పొందవచ్చు.
 
దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ సేవలను విస్తరించడం, ప్రోత్సహించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ సేవలను అందుబాటులో తెచ్చినట్టు ఫోన్ పే తెలిపింది. 12 భారతీయ భాషల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులోఉంటాయని పేర్కొంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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