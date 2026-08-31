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Written By పి.ప్రసూనా రామన్

01-09-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు... ఇతరుల మాటలను నమ్మి తొందరపడి..?

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (20:16 IST)
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Daily Astrology
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మీరు చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. అయితే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పరిస్థితులను పూర్తిగా పరిశీలించడం అవసరం. ఆర్థికంగా ఆదాయం మెరుగుపడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా భవిష్యత్ అవసరాల కోసం కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయడం మంచిది.
 
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కొన్ని పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కనిపించినా వాటిని స్వీకరించే ముందు లాభనష్టాలను అంచనా వేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
 
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు గమనించే అవకాశం ఉంది. దీంతో కొత్త బాధ్యతలు లేదా అదనపు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఇతరుల మాటలను నమ్మి తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కుటుంబానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీకు మానసిక సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. ప్రయాణం లేదా దూర ప్రాంతానికి సంబంధించిన పనులు ఎదురైతే ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం వల్ల ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సహచరుల నుంచి కూడా అవసరమైన సహకారం అందుతుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిణామాలు కనిపించినా పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చులు చేసే ముందు మరోసారి ఆలోచించడం మంచిది.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గతంలో ప్రారంభించిన పనుల్లో కొన్నింటికి ఇప్పుడు పరిష్కారం లభించి ముందుకు సాగుతాయి. ఆరోగ్యపరంగా సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ విశ్రాంతికి తగిన సమయం కేటాయించడం అవసరం.
 
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త పరిచయాలు మీ వృత్తి లేదా వ్యాపారానికి ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పరస్పర అవగాహన పెరగడంతో ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదాలు
ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించడం మంచిది. ధన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అనవసరమైన నష్టాలను నివారించవచ్చు.
 
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1, 2, 3, 4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావడంతో మీ ప్రతిభను చూపించే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రయాణాలకు సంబంధించిన పనులు పూర్తవుతాయి. అయితే సమయం మరియు ఖర్చులను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది.
 
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభించి గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ కదులుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను అందించే అవకాశం ఉంది.
 
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇవ్వడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. స్నేహితులు లేదా సహచరుల నుంచి లభించే సహకారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార విషయాల్లో తొందరపడకుండా స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
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