28-08-2026 రాశి ఫలితాలు - అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు.. ధనలాభం వుంది..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Horoscope predictions
శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఖరీదైన కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
ఆశావహ దృక్పథంతో శ్రమించండి. యత్నాలను కుటుంబీకులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయుల ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. చేసిన పనులే మళ్లీ చేయవలసి వస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ముఖ్యమైన పనులతో తీరిక ఉండదు. సంప్రదింపులు సాగవు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పత్రాల రెన్యూవల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ రోజు అనుకూలదాయకం. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త పనులు చేపడతారు. వివాదాస్పద విషయాల జోలికి పోవద్దు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. ధార్మిక సంస్థలకు సాయం అందిస్తారు.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవ మర్యాదలు పెంపొందుతాయి. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. దూర ప్రయాణం తలపెడతారు.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పెద్ద మొత్తంలో ధనసహాయం తగదు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు, వస్తువులు లభిస్తాయి.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు విపరీతం. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. రావలసిన ధనం సమయానికి అందదు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వాహనదారులకు ఏకాగ్రత ప్రధానం.
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. గృహ వాతావరణం చికాకు పరుస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు.
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహ దృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచిదే. కొన్ని విషయాలు పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. బంధువులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. పిల్లల ఉన్నత చదువులపై శ్రద్ధ చూపుతారు.