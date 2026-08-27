  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
  4. Horoscope predictions for August 28, 2026: You will receive important documents
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

28-08-2026 రాశి ఫలితాలు - అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు.. ధనలాభం వుంది..

Horoscope predictions
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (18:58 IST)
google-news
Horoscope predictions
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఖరీదైన కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు. 
 
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
ఆశావహ దృక్పథంతో శ్రమించండి. యత్నాలను కుటుంబీకులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయుల ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
 
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. చేసిన పనులే మళ్లీ చేయవలసి వస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ముఖ్యమైన పనులతో తీరిక ఉండదు. సంప్రదింపులు సాగవు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పత్రాల రెన్యూవల్‌లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ రోజు అనుకూలదాయకం. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త పనులు చేపడతారు. వివాదాస్పద విషయాల జోలికి పోవద్దు.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. ధార్మిక సంస్థలకు సాయం అందిస్తారు.
 
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవ మర్యాదలు పెంపొందుతాయి. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. దూర ప్రయాణం తలపెడతారు.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పెద్ద మొత్తంలో ధనసహాయం తగదు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు, వస్తువులు లభిస్తాయి.
 
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు విపరీతం. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. రావలసిన ధనం సమయానికి అందదు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వాహనదారులకు ఏకాగ్రత ప్రధానం.
 
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. గృహ వాతావరణం చికాకు పరుస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు.
 
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహ దృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచిదే. కొన్ని విషయాలు పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. బంధువులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. పిల్లల ఉన్నత చదువులపై శ్రద్ధ చూపుతారు.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
తర్వాతి కథనం
రాఖీ పౌర్ణమి రోజున మూడు యోగాలు.. మేషరాశికి పట్టిందల్లా బంగారమే

August 28, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

August 28, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?ఆగష్టు 28, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల అంతటా వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా వుంటాయంటే.. చాలా ప్రాంతాలలో తేమతో కూడిన, మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురుస్తుంది. తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు చేస్తే కోటీశ్వరులవుతారు: దొంగ బాబాల అఘాయిత్యం

బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు చేస్తే కోటీశ్వరులవుతారు: దొంగ బాబాల అఘాయిత్యంఅనంతపురంలో దొంగ బాబాలు ఓ కుటుంబం మూఢ నమ్మకాలను ఆసరా చేసుకుని మైనర్ బాలికపై అఘాయిత్యం చేసారు. మైనర్ బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు చేస్తే కోటీశ్వరులవుతారంటూ ఓ కుటుంబాన్ని నమ్మించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అనంతపురం నగరంలో మహాలక్ష్మి అనే మహిళకు హోటల్ నడుపుతూ అరకొర ఆర్జిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఆ హోటల్ యజమానితో... మీరు సత్వరమే ఐశ్వర్యవంతులు కావాలంటే మీ కుమార్తెను వివస్త్రను చేసి పూజలో కూర్చోబెడితే అనుకున్నది అవుతుందని నమ్మబలికింది.

భారీగా పడిపోయిన చికెన్ ధరలు, కారణం ఇదే

భారీగా పడిపోయిన చికెన్ ధరలు, కారణం ఇదేచికెన్ ధరలు బాగా తగ్గాయి. గత నెలలో కిలో స్కిన్ లెస్ చికెన్ రూ. 340 వుండగా ఇప్పుడు ఆ ధర రూ 100 మేరకు తగ్గి రూ. 240గా వుంది. దీనికి కారణం శ్రావణ మాసమే అని చెబుతున్నారు వ్యాపారులు. శ్రావణ మాసం అనగానే పండుగలు వచ్చేస్తాయి. ఈ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం, కృష్ణాష్టమి ఇలా పండుగలు వస్తాయి. కనుక ఈ పండుగ నెలలో చాలామంది నాన్ వెజ్ వంటకాలకు దూరంగా వుంటారు. అందువల్ల చికెన్ కొనుగోళ్లు మందగించాయని చెబుతున్నారు. మరికొద్ది రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే అధికార పీఠం ఎవరిది? ప్రధాని ఎవరు? సర్వే షాకింగ్ రిజల్ట్స్

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే అధికార పీఠం ఎవరిది? ప్రధాని ఎవరు? సర్వే షాకింగ్ రిజల్ట్స్ఇటీవలే ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ అధికార ఎన్డీయే కూటమి సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ఆందోళన చేసి విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేసే వరకూ వదల్లేదు. ఇంకా దేశవ్యాప్తుంగా స్కూళ్లు అలా వున్నాయి, ఇలా వున్నాయి అంటూ ప్రతిరోజూ ఎక్కడోచోట గోల చేస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు జన్ జీ మా వెనుకే వున్నారంటూ ఇండియా కూటమి చెప్పుకుంటోంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇండియా టుడే సీఓటర్ నిర్వహించిన మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు వచ్చాయి. ఇప్పటికిప్పుడు దేశంలో ఎన్నికలు జరిగితే సునాయాసంగా విజయం సాధించేది ఎన్డీయే కూటమేనని తేలింది.

గర్భిణీగా వున్న మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దాడి.. ఎక్కడ?

గర్భిణీగా వున్న మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దాడి.. ఎక్కడ?గర్భిణీగా వున్న మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దాడి జరిగిన ఘటన బెంగళూరులో చోటుచేసుకుంది. బెంగళూరులోని మెజెస్టిక్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆగస్టు 26 తెల్లవారుజామున ఒక మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దారుణంగా దాడి జరిగిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 28 ఏళ్ల డి. శిల్ప (పీసీ-147) అనే ఈ కానిస్టేబుల్ గర్భిణి అని, దాడిలో ఆమె తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని సమాచారం.

సోదరునికి రాఖీ కడుతున్నారా? ఈ శ్లోకం చెబుతూ కట్టండి, టైమింగ్స్ ఏంటి?

సోదరునికి రాఖీ కడుతున్నారా? ఈ శ్లోకం చెబుతూ కట్టండి, టైమింగ్స్ ఏంటి?రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సోదరి తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టేటప్పుడు చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన శ్లోకం ఇది: "యేన బద్ధో బలీ రాజా దానవేంద్రో మహాబలః తేన త్వామభిబధ్నామి రక్షే మా చల మా చల ఈ శ్లోకానికి అర్థం: "ఓ రక్షాబంధమా! మహాబలవంతుడూ, రాక్షసరాజు అయిన బలిచక్రవర్తిని బంధించిన శక్తితో, నేను నిన్ను కడుతున్నాను. నీ రక్షణ శక్తి ఎప్పుడూ తొలగకుండుగాక! ఎప్పటికీ చలించకుండా ఉండుగాక!" ఈ శ్లోకం చదవడం ద్వారా సోదరి తన సోదరుడికి ఆయురారోగ్యాలు, సంపద, విజయం కలగాలని, అన్ని ఆపదలు తొలగిపోవాలని కోరుకుంటుంది. ఇది అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రేమ, అనుబంధం, రక్షణకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.

రాఖీ పౌర్ణమి రోజున మూడు యోగాలు.. మేషరాశికి పట్టిందల్లా బంగారమే

రాఖీ పౌర్ణమి రోజున మూడు యోగాలు.. మేషరాశికి పట్టిందల్లా బంగారమేరాఖీ పౌర్ణమి బుధాదిత్య రాజయోగం, సమసప్తక రాజయోగం, మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడనున్నాయి. ఈ యోగాల ద్వారా 12 రాశులపై ప్రభావం వుంటుందని.. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మూడు రాశుల్లో మేషరాశి వారికి పట్టింది బంగారమే అవుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.

శబరిమల ఆలయంలో బంగారం మాయం.. ప్రశాంత్‌కు మెదడులో రక్తస్రావం

శబరిమల ఆలయంలో బంగారం మాయం.. ప్రశాంత్‌కు మెదడులో రక్తస్రావంశబరిమల ఆలయంలోని ద్వారపాలక విగ్రహాల నుంచి బంగారం మాయమైన కేసులో అరెస్టయిన మాజీ ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీపీ) అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్‌కు మెదడులో రక్తస్రావం కావడంతో, ఆయనను జైలు నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. ఈ కేసులో 17వ నిందితుడిగా ఉన్న ప్రశాంత్‌ను మంగళవారం రాత్రి తిరువనంతపురం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. ఆయన్ని తిరువనంతపురం జిల్లా జైలులో ఉంచారు.

27-08-2026 రాశి ఫలితాలు, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు

27-08-2026 రాశి ఫలితాలు, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కీలక వ్యవహారంపై పట్టుసాధిస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. చెల్లింపులు, పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదావకాశం లభిస్తుంది.

కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్ర, ఎందుకు?

కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్ర, ఎందుకు?సాక్షాత్తూ ఆ పరమేశ్వరుడు కొలువై వుండే పుణ్యభూమిగా కైలాస పర్వతగిరులని పురాణాల్లో చెప్పబడింది. ఆ పరమేశ్వరుడి ఆశీస్సుల కోసం చేసే కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత సాహసోపేతమైన, ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటిగా చెబుతారు. సముద్ర మట్టానికి అత్యధిక ఎత్తులో, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పుల మధ్య కఠినమైన టిబెటన్ పీఠభూమిపై ఈ యాత్ర సాగుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. అత్యధిక ఎత్తులో వుండటంతో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్థాయి తక్కువగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు అందదు. ఎందుకంటే ఈ యాత్ర సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 19,500 అడుగుల (5,900 మీటర్లు) ఎత్తు వరకు సాగుతుంది.