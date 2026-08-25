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Written By పి.ప్రసూనా రామన్

26-08-2026 ఫలితాలు - ధన సమస్యలు ఎదురవుతాయి

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (21:54 IST)
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Daily Astrology
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంప్రదింపులకు అనుకూలం. శ్రద్ధతో వ్యవహరించాలి. తప్పటడుగు వేసే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఎదుటివారి ఆంతర్యం అవగతమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు.
 
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఎంతటి వారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి.
 
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో అడుగు వేయండి. సాయం అందుతుంది. రావలసిన ధనం గురించి సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నిస్పృహకు లోనవుతారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. ధన సమస్యలు ఎదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. 
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఏ విషయంపైనా ఆసక్తి ఉండదు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. అనవసర జోక్యం తగదు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పందాలు, బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు 
మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. చేసిన పనులే మళ్లీ చేయవలసి వస్తుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
 
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు ఎదుర్కొంటారు. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. విధులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అధికం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పత్రాల రెన్యూవల్‌లో మెలకువ వహించండి. 
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. కుటుంబీకులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఖర్చులు అధికం, కానీ ప్రయోజనకరం. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆశ వదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను తక్షణం వినియోగించుకోండి. ప్రకటనలు, సందేశాలను నమ్మవద్దు. మోసగించే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. 
 
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. పనిభారం, విశ్రాంతి లోపం. విమర్శలు ఎదుర్కొంటారు. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. కుటుంబీకులు మీ మాటను వ్యతిరేకిస్తారు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
 
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అభీష్టం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. కొత్త యత్నాలు మొదలుపెడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల్లో శ్రమ, చికాకులు అధికం. పత్రాలు, నగదు జాగ్రత్త. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. అప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. మీ జోక్యం అనివార్యం. అనుకోని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి.
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పి.ప్రసూనా రామన్
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