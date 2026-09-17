Meenakshi Temple: చారిత్రాత్మక ఘట్టం.. మధురై మీనాక్షి అమ్మవారి మహా కుంభాభిషేకం (video)
తమిళనాడు మధురైలోని సుప్రసిద్ధ మీనాక్షి అమ్మవారి మహా కుంభాభిషేకం అట్టహాసంగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు వీధుల్లోనూ గుమిగూడిన భక్తులు, గురువారం నాడు చారిత్రాత్మక మహా కుంభాభిషేకం కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణం నుండి బయటకు రాలేక ఇబ్బందులు పడ్డారు.
Meenakshi Temple
ప్రధాన దైవాన్ని దర్శించుకోవడానికి గర్భాలయంలోకి ప్రజలను ఉదయం 10 గంటల తర్వాతే అనుమతించారు. దీనివల్ల ఆలయ ప్రాంగణంలోనూ, పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయి, వారు చాలా సేపు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
దక్షిణ ద్వారం గుండా బయటకు వెళ్లాలని ఆలయ అధికారులు ప్రకటనలు చేసినప్పటికీ, భారీగా పెరిగిన జనసందోహం కారణంగా భక్తులు బయటకు వెళ్లలేక అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. మహా కుంభాభిషేక ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఉదయం 3:35 నుండి 5:45 గంటల మధ్య పలు పూజా కార్యక్రమాలతో ఆ రోజు కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
వీటిలో విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవచనం, 12వ కాల యాగం, ద్రవ్యాహుతి, పూర్ణాహుతి, దీపారాధన, యాత్రదానం, పవిత్ర కలశాల ఊరేగింపు వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ఊరేగింపులో భాగంగా పవిత్ర కలశాలను ఆలయ ప్రాంగణం గుండా తీసుకువెళ్లారు. మహా కుంభాభిషేకంలో ప్రధాన ఘట్టమైన పవిత్ర జల ప్రోక్షణ ఉత్సవం, కుండ్రకుడి అడిగళార్ సమక్షంలో ఉదయం 7:40 నుండి 8:10 గంటల మధ్య నిర్వహించబడింది.
ఈ కార్యక్రమం అంతటా ఆలయ పవిత్ర తమిళ కీర్తనలు పాడేవారు గళం నుండి వెలువడిన పవిత్ర తమిళ కీర్తనలు గోపురాల మధ్య ప్రతిధ్వనిస్తూ, అక్కడి ఆధ్యాత్మిక, భక్తిభరిత వాతావరణాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. ఆపై కుంభాభిషేక ఆచారాలు పూర్తయిన తర్వాత, ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని వీక్షించడానికి ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులకు విభూతి, ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు.
17 ఏళ్ల తర్వాత జరిగిన ఈ మహా కుంభాభిషేకం తమిళనాడు, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి భారీ సంఖ్యలో భక్తులను తరలిరావడంతో, ఆలయానికి ఇది అత్యంత విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక దినంగా నిలిచింది.
Divine Kumbhabhishekam at the sacred Meenakshi Amman–Sundareswarar Temple in Madurai.— Akanksha Parmar (@iAkankshaP) September 17, 2026
A magnificent moment of faith, ancient tradition and divine blessings
Meenakshi Thaye Potri! ???? pic.twitter.com/x2ouw7Y8or