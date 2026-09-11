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  4. Man Posing as TTD Employee Arrested for Cheating Devotees at Tirumala
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:44 IST)

టీటీడీ ఉద్యోగిగా నటిస్తూ భక్తులను మోసం చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్

Tirumala Lord Sri venkateswra
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:44 IST)
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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఉద్యోగిగా నటిస్తూ, దర్శన టిక్కెట్లు, ఇతర సేవలను ఏర్పాటు చేస్తానని భక్తులను మోసం చేసినందుకు 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని తిరుమల పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు ఆదేశాల మేరకు, బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన నిందితుడు గోరంట్ల రూపేష్ బాబును తిరుమల 2 టౌన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు అతని వద్ద నుండి నకిలీ టీటీడీ ఉద్యోగి గుర్తింపు కార్డును, ఒక మొబైల్ ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రూపేష్ బాబు తన ఫోటో, పేరుతో కూడిన ఒక నకిలీ టీటీడీ గుర్తింపు కార్డును తయారు చేసుకున్నాడు. తెల్లని దుస్తులు ధరించి, తాను పూజారిని లేదా టీటీడీ ఉద్యోగిని అని చెప్పుకుంటూ తిరుమలలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భక్తులను కలిసేవాడు. దర్శన టిక్కెట్లు, ఇతర సేవలను ఏర్పాటు చేస్తానని నమ్మించి, భక్తుల నుండి నగదు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఏటీఎం కార్డులు, ఇతర వివరాలను సేకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
 
జూలై 30న జరిగిన ఒక సంఘటనలో, కల్యాణోత్సవం టిక్కెట్లు ఇప్పిస్తానని చెప్పి వైకుంఠం-1 ఎగ్జిట్ గేట్ వద్ద భక్తుల నుండి ఆధార్ వివరాలు, నగదును వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సేకరించిన మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగించి పేటీఎం ద్వారా డబ్బును తన ఖాతాలకు బదిలీ చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. 
 
ప్రాథమిక విచారణలో రూపేష్ బాబు 20 మందికి పైగా భక్తులను మోసం చేసినట్లు తేలింది. తెలంగాణలో అతనిపై మూడు మోసం కేసులు, ఒక నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రుడైన నిందితుడు, ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్‌కు బానిసయ్యాక మోసాలకు పాల్పడటం ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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