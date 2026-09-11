  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Low-pressure Area Likely; Rains Expected in North Andhra
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:10 IST)

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఉత్తారంధ్రకు భారీ వర్ష సూచన

Rains
Written By: ఠాగూర్
Published: Fri, 11 Sep 2026 (10:10 IST)
google-news
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఏర్పడివుంది. దీంతో ఉత్తరాంధ్రకు శుక్ర, శనివారాల్లో తేలిక పాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, వాతావరణ శాఖ వెల్లడించాయి. అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. 
 
గురువారం తెల్లవారుజామున ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీనికి అనుబంధంగా 9.4 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్ విస్తరించి ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. ఈ వ్యవస్థ క్రమంగా బలపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతున్నట్లు పేర్కొంది.
 
దీని ప్రభావంతో శుక్ర, శనివారాల్లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లోనూ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
 
తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, కొన్నిసార్లు గరిష్ఠంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోవచ్చని హెచ్చరించారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, అలలు ఎగసిపడతాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న 48 గంటల పాటు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని ఏపీఎసీఎంఏ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్నవారు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని సూచించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Earthquake: కర్నూలు జిల్లాలో భూప్రకంపనలు.. జనాల్లో భయం భయం

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?సామాన్యుడైన ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నాడా? మహాపరీక్షలో మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ ఈ సాయంత్రం కనిపించబోతుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లో జరుగుతున్న మహాపరీక్ష తమ మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సాయంత్రం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఎలిమినేషన్ జరగనుంది..? తాజా సమాచారం ప్రకారం, సామాన్యుడైన కంటెస్టెంట్ ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు. సాంప్రదాయ వారాంతపు ఎలిమినేషన్‌కు భిన్నంగా, సీజన్‌ ప్రారంభంలోనే, అదీ వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ జరుగనుండటం కంటెస్టెంట్లకు, ప్రేక్షకులకు కూడా షాకే!. చరణ్ ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, సెలబ్రిటీలు-సామాన్యుల మధ్య పోరులో భాగమయ్యాడు.

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలు

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలుఈరోజు విడుదలైన రెండు తమిళ సినిమాలు, ఓ తెలుగు సినిమా నిరుత్సాహ పరిచాయి. తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ, దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ కలయికలో వచ్చిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మల్లీప్టెక్స్ లోనే ప్రేక్షకులు కరువయ్యారు. అప్పటికే ఓవర్ సీన్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి నెగెటివ్ టాక్ రావడం కూడా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని బాగా స్పెడ్ అయింది. దానితో ఐమాక్స్ లో రెండో ఆటను రద్దుచేయాల్సి వచ్చింది.

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్రణవీర్ సింగ్, దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు.

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సమంత మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాన్షు నిర్మించారు. జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఆమె నటనలోకి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు. సమంత మొదట్లో ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారని రాజ్ వెల్లడించారు.

ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ పూర్తి- శరవేగంగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు - సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్

ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ పూర్తి- శరవేగంగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు - సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్న్యాచురల్ స్టార్ నాని పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ సెప్టెంబర్ 24న విడుదల కానుంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు సెప్టెంబర్ 23న జరగనున్నాయి. ఈ చిత్ర నిర్మాణ పనులు పూర్తిగా పూర్తయ్యాయి. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి.