అపుడు నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నాను : సమంత
ఒకానొక సమయంలో నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నానని ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ఒకానొక సమయంలో పూర్తిగా నటనకు స్వస్తి చెప్పాలని భావించానని, ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా తనకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలనిపించినట్లు చెప్పారు. అందుకే పలుచోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు తెలిపారు.
'అనారోగ్యం కారణంగా సంవత్సరం విరామం తీసుకున్నప్పుడు ఇతర రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని భావించాను. ఇకపై ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వీలైతే యాక్టింగ్ కాకుండా మరేదైనా వృత్తిని చూసుకోవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు. దాంతో నేను కాస్త భయపడి, వారి సలహాను సీరియస్గా తీసుకున్నాను. నాకు నమ్మకం ఉన్న వ్యాపారాలు చాలా వాటిల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాను.
వ్యాపారవేత్తగా మారాక జీవితాన్ని చాలా ఆస్వాదిస్తున్నాను. ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు 'సిటాడెల్' షూటింగ్లో పాల్గొనడం చాలా ఇబ్బందికరమైన అనుభవం. నా వల్ల సెట్లో ఉన్న మిగతా వారి సమయం వృథా కాకూడదని అనుకున్నాను. చేయలేనని చాలా ఈమెయిల్స్ పెట్టా. కానీ, వాళ్లు నేనే నటించాలని కోరడంతో అది పూర్తి చేశా. 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి కూడా మొదట నిర్మాతగానే తెరవెనుక పనిచేయాలని అనుకున్నా. రాజ్ ప్రోత్సాహం, బలవంతం వల్ల నటించాను' అని సమంత చెప్పారు.