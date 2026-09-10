బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?
సామాన్యుడైన ఆర్జే చరణ్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడా? మహాపరీక్షలో మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ ఈ సాయంత్రం కనిపించబోతుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్లో జరుగుతున్న మహాపరీక్ష తమ మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సాయంత్రం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఎలిమినేషన్ జరగనుంది..? తాజా సమాచారం ప్రకారం, సామాన్యుడైన కంటెస్టెంట్ ఆర్జే చరణ్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు.
సాంప్రదాయ వారాంతపు ఎలిమినేషన్కు భిన్నంగా, సీజన్ ప్రారంభంలోనే, అదీ వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ జరుగనుండటం కంటెస్టెంట్లకు, ప్రేక్షకులకు కూడా షాకే!. చరణ్ ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, సెలబ్రిటీలు-సామాన్యుల మధ్య పోరులో భాగమయ్యాడు. అతను బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉండటం ఈ ట్విస్ట్ను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తోంది.
ఈ సీజన్ను సెలబ్రిటీలు, సామాన్యుల మధ్య పోరుగా ఎప్పుడూ ప్రచారం చేయనప్పటికీ, ఆ విభజన సహజంగానే హౌస్లో రూపుదిద్దుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. త్రిగుణ్, రోహిత్ల మధ్య విభేదాలు తీవ్రమవుతుండటంతో పాటుగా హౌస్లోని పరిణామాలు చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి.
ఇప్పుడు, చరణ్ ఊహించని విధంగా మిడ్-వీక్లో ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఇది సామాన్యులపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచి, ఆట గతిని పూర్తిగా మార్చేయవచ్చు.
మహాపరీక్షలో ఆర్జే చరణ్ తొలి బాధితుడు అవుతాడా, లేక బిగ్ బాస్ మరో ఊహించని మలుపును సిద్ధం చేశాడా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ సాయంత్రం, జియోహాట్స్టార్లో బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్లో వెల్లడి కావచ్చు.