దశావతారం థీమ్తో.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10.. కంటిస్టెంట్లు వీరే..
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం ఎదురుచూపులు దాదాపుగా ముగిశాయి. నిర్వాహకులు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక ఉత్కంఠభరితమైన కొత్త ప్రోమోను విడుదల చేశారు. ఇది వైవిధ్యం, డ్రామాతో నిండిన ఆసక్తికరమైన సీజన్గా ఉంటుందని హామీ ఇస్తోంది. పోటీ అంతటా కంటెస్టెంట్లు తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రకటన వీక్షకులకు ఒక గొప్ప అనుభూతిని అందిస్తుందని సూచించింది. పది రెట్లు ఎక్కువ సర్ప్రైజ్లు, భావోద్వేగ క్షణాలు ఉంటాయని మేకర్స్ వాగ్దానం చేశారు.
Bigg Boss Telugu 10
ఈ ఎడిషన్ దశావతారం థీమ్తో వస్తోంది. దీని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 7 గంటలకు స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతుంది. ఈ షోలో పాల్గొనే వారి జాబితాపై ఊహాగానాలు ఇప్పటికే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రముఖ రియాలిటీ షో ఇంట్లోకి యాంకర్ వర్షిణి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
నటులు కృష్ణుడు, ఆదిత్య అరుణ్ కూడా ఇందులో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నవారిలో ఉన్నారు. యాంకర్ సుధీర్ బాబు, కమెడియన్ రామ్ ప్రసాద్ పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. గ్రాండ్ ప్రీమియర్ సందర్భంగా అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాబోయే సీజన్ ప్రేక్షకులకు నిరంతర వినోదాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది.