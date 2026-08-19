సుకుమార్ - చరణ్ సినిమాలో హీరోయిన్గా దురంధర్ బేబీ సారా అర్జున్
ధురంధర్ సినిమాతో ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారిన యువ నటి సారా అర్జున్.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, పలు చిత్రాల్లో మెప్పించింది. ఇప్పుడు సుకుమార్ - చరణ్ సినిమాలో హీరోయిన్గా ఛాన్స్ దక్కించుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా కియారా అద్వాని, రష్మిక మందన్న, రుక్మిణి వసంత్ వంటి క్రేజీ నటీమణుల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
Sara Arjun In Ram Charan 17
అయితే చివరకు సుకుమార్ మాత్రం ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్ను ఫైనల్ చేసినట్లు ఫిలిం వర్గాల్లో జోరుగా టాక్ నడుస్తోంది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్లో హీరోయిన్గా సారా అర్జున్ పేరు వినిపిస్తుండటంతో మెగా అభిమానుల్లో ఈ వార్త హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరోవైపు ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి చిత్ర యూనిట్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
రంగస్థలం తర్వాత భారీ అంచనాలతో రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల ఆర్సి17 ప్రీ-ప్రొడక్షన్లో ఉంది. మొదటి భాగం స్క్రిప్ట్ ఖరారైనట్లు సమాచారం. చరణ్ తన శరీరాకృతిలో మార్పు చెందే అవకాశం ఉంది. 2026 చివర్లో షూటింగ్ ప్రారంభించి, సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నారు.