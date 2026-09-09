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  4. IIT Madras Introduces Online Certificate Courses At Rs 500. Apply Now
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (16:44 IST)

రూ.500కే ఏఐ సర్టిఫికేట్ కోర్సును ఆఫర్ చేస్తున్న ఐఐటీ మద్రాస్

madras IIT
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:44 IST)
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దేశంలో అత్యున్నత విద్యా సంస్థగా గుర్తింపు పొందిన ఐఐటీ మద్రాస్ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఒక శుభవార్త చెప్పింది. కేవలం రూ.500 కే ఆన్‌లైన్ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)కోర్సులను అందించనుంది. మొత్తం ఎనిమిది వారాల గడువు ఉండే ఈ ఆన్‍‌లైన్ సర్టిఫికేట్ కోర్సుల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. 
 
ఇందులో డేటా సైన్స్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌‌తో పాటు ఎలక్ట్రానిక్‌ సిస్టమ్స్‌ వంటి అధునాతన కోర్సులను బోధించనుంది. ఐఐటీ-మద్రాస్‌కు భాగస్వామిగా నమోదు చేసుకున్న పాఠశాలల్లో 9, 10, 11, 12వ తరగతులు చదువుతున్న విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది. ఆయా పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించడం ద్వారా ఈ కోర్సుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 
 
అక్టోబరు నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఈ కోర్సులకు ఐఐటీ మద్రాస్‌ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఆసక్తి కలిగిన, అర్హులైన విద్యార్థులు సెప్టెంబరు 30లోగా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు అక్టోబరు 5 నుంచి మొదలవుతాయి. ఐఐటీ మద్రాస్‌ ‘స్కూల్ కనెక్ట్’లో కార్యక్రమంలో దేశం వెలుపల ఉన్న 60కి పైగా పాఠశాలలతో పాటు మొత్తం 4,900కి పైగా స్కూల్స్‌ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాయి. ఇప్పటివరకు 1.75 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరింది. రాబోయే కొన్నేళ్లలో దీన్ని 25 వేల పాఠశాలలకు విస్తరించడమే ఐఐటీ మద్రాస్‌ కోడ్ (సెంటర్‌ ఫర్‌ అవుట్‌రీచ్‌ అండ్‌ డిజిటల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌) లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 
 
విద్యార్థులు తమ జీవితంలో ఎంతో కీలకమైన విద్యాపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొనే ముందు వివిధ రంగాలను అన్వేషించేందుకు, అర్థం చేసుకొనేందుకు ఒక అవకాశాన్ని కల్పించేందుకే  ‘స్కూల్ కనెక్ట్’ రూపొందించినట్లు ఐఐటీ మద్రాస్‌ పేర్కొంది. అలాగే, పాఠశాల విద్యకు, ఉన్నత విద్యకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించడమే దీని లక్ష్యమని తెలిపింది.
 
ఈ ఏడాది తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు సైతం ఈ కోర్సులకు ఆహ్వానిస్తున్నందుకు తామెంతో సంతోషిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ముందుగానే ఆయా రంగాలపై అవగాహన కల్పించడం వల్ల  విద్యార్థులు తమ ఆసక్తులను గుర్తించి.. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి దోహదపడుతుందని పేర్కొంది. దేశ వ్యాప్తంగా 25వేల పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు ఈ అవకాశాన్ని అందించాలన్నదే తమ లక్ష్యమని ఐఐటీ మద్రాస్‌ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది. 
 
ఈ కోర్సులను ఐఐటీ మద్రాస్, ఇతర ప్రఖ్యాత విద్యా సంస్థల అధ్యాపకులు అభివృద్ధి చేసి అందిస్తారు. ప్రతి కోర్సు ఎనిమిది వారాల వ్యవధి ఉంటుంది. ఇందులో ముందుగా రికార్డ్ చేసిన స్పీచ్‌లు, లైవ్‌ సెషన్‌లు, అసైన్‌మెంట్‌లు, కంప్యూటర్‌ ఆధారిత అసెస్‌మెంట్‌లు ఉంటాయి. అలాగే, నిర్దేశించిన అంశాలను పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఎనిమిది వారాల ఆన్‌లైన్‌ కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత ఈ-సర్టిఫికెట్‌లను అందిస్తారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన పాఠశాలల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను సన్మానించడంతో పాటు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ అధ్యాపకులు, సభ్యులతో ఇంటరాక్షన్‌ కోసం ఐఐటీ మద్రాస్‌ క్యాంపస్‌కు కూడా ఆహ్వానిస్తారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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