నా అభిప్రాయాలు భార్యకు నచ్చవు : విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్
అందరిలా తనకు వారాంతపు సెలవులు దొరకవని, ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాలు తన భార్యకు నచ్చవని భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. శుక్రవారం మద్రాస్ ఐఐటీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్.. ఈ పదం ఇటీవలి కాలంలో చాలా బాగా వినిపిస్తోందన్నారు. అయితే, అందరిలా తనకు వారాంతపు సెలవులు దొరకవన్నారు. ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాలు తన భార్యకు నచ్చకపోవచ్చన్నారు.
'సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు షెడ్యూల్ వేసుకొని దాని ప్రకారమే నేను పనిచేయడం కుదరదు. అంతర్జాతీయ అంశాలకు ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉండదు. వివిధ దేశాలు వేర్వేరు టైమ్ జోన్స్లో ఉంటాయి. అందుకే నా జీవితంలో సెలవులు అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమీ ఉండవు.
శుక్రవారం వరకు చేసి, శని, ఆదివారం చేయనంటే ప్రపంచం ఏమీ ఆగదుకదా..! దానర్థం నా జీవితంలో బ్యాలెన్స్ లేదని కాదు. నా దైనందిన జీవితంలో నాకంటూ కొన్ని అలవాట్లను ఏర్పరచుకున్నాను. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మ్యూజిక్ వింటాను. పుస్తకాలు చదువుతాను. సినిమాలు చూస్తా. క్రీడల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటా.ప్రపంచంతో అనుసంధానమయ్యేలా నా అలవాట్లను కొనసాగించేలా చూసుకుంటాను. అదే నాకు సమతుల్యతను ఇస్తుంది.
ఇక నేను ప్రత్యేకంగా బ్రేక్ తీసుకోవడం, డిటాక్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ అలవాట్ల వల్ల నా జీవితం నార్మల్గానే ఉంటుంది. అయితే ఇదంతా మా ఇంట్లో అందరికీ నచ్చాలని లేదు. నా భార్య ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆమె నాతో విభేదించవచ్చు' అని జై శంకర్ చిరునవ్వులు చిందించారు.