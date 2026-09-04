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  4. Irregular heart rhythm: Early detection and treatment of rhythm-related problems
Written By జయ
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (17:53 IST)

క్రమరహిత గుండె లయ: లయ సంబంధిత సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి చికిత్స

Heart health
Written By: జయ
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:53 IST)
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గుండె లయ లోపాలు తరచుగా పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలతోనే ముడిపడి ఉంటాయని అనుకుంటాం, కానీ కొన్నిసార్లు వాటి ప్రారంభ సంకేతాలు చాలా సూక్ష్మంగా ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, క్రమరహితంగా కొట్టుకోవడం, గుండెలో దడ లేదా క్షణికంగా నాడి వేగమవ్వడం వంటివి. ఈ లక్షణాలు 'అరిథ్మియా' (arrhythmias)ను సూచించవచ్చు; ఇది గుండె కొట్టుకునే వేగం మరీ ఎక్కువగా, మరీ తక్కువగా లేదా క్రమరహితంగా ఉండే ఒక పరిస్థితి. అన్ని సందర్భాల్లోనూ గుండె లయలో అసాధారణత ప్రమాదకరం కానప్పటికీ, కొత్తగా కనిపించే, నిరంతరం ఉండే లేదా ఆందోళన కలిగించే లక్షణాలను అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులచే పరీక్షించుకోవాలి.
 
భారతదేశం, ఆగ్నేయాసియా, హాంగ్‌కాంగ్, తైవాన్ మరియు కొరియాలోని అబాట్ కార్డియాక్ రిథమ్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యాపార విభాగానికి జనరల్ మేనేజర్ అయిన అజయ్ సింగ్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, “గుండె లయ లోపాలతో జీవిస్తున్న ప్రజలకు అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, వారి జీవితాల్లో సజావుగా ఇమిడిపోయి, వారు త్వరగా సాధారణ స్థితికి తిరిగి రావడానికి సహాయపడే సకాల, సమర్థవంతమైన సంరక్షణ ఇది. అబాట్‌లో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI)ను ఉపయోగించే పర్యవేక్షణ ద్వారా ముందస్తుగా గుర్తించడాన్ని సాధ్యం చేయడం నుండి, బ్రాడీకార్డియా రుగ్మతలకు చికిత్స అందించే అధునాతన సంరక్షణను రోగులకు అందించడంలో సహాయపడటం వరకు, ఈ ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడమే మా లక్ష్యం.
 
లీడ్‌లెస్ పేస్‌మేకర్‌ల వంటి ఆవిష్కరణలు, లీడ్ సంబంధిత మరియు ఇన్ఫెక్షన్ సమస్యలను తగ్గించడంతో పాటు, వేగవంతమైన కోలుకోవడానికి మరియు అధిక సౌకర్యానికి దోహదపడేలా రూపొందించబడ్డాయి. అవగాహన, రోగనిర్ధారణ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ అధునాతన చికిత్సలను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మేము దృష్టి సారిస్తున్నాం. కేవలం వైద్యపరంగానే కాకుండా, నిజంగా రోగుల సంక్షేమానికే ప్రాధాన్యమిచ్చే సంరక్షణను అందించడానికి వైద్యులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం.
 
కాకినాడలోని ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ మరియు ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ ఎం.ఎస్. చంద్రమౌళి ఇలా అన్నారు: "ప్రతి సంవత్సరం, గుండె లయకు సంబంధించిన సమస్యలను నియంత్రించుకోవడానికి చాలా మంది పేస్‌మేకర్లపై ఆధారపడుతుంటారు.  సాంప్రదాయ పరికరాలు సమర్థవంతమైనవే అయినప్పటికీ, లీడ్‌లెస్ పేస్‌మేకర్‌లు కనిపించే మచ్చలు లేకుండా మరియు ప్రక్రియ సంబంధిత ప్రమాదాలు తక్కువగా ఉండే, తక్కువ హానికరమైన ఎంపికను అందిస్తాయి. సరైన రోగుల విషయంలో, దీనివల్ల వేగంగా కోలుకోవడం, మరింత సౌకర్యం ఉండి దైనందిన జీవితానికి త్వరగా తిరిగి రావడానికి సాధ్యమవుతుంది.
 
ఎక్కువ మంది తమ జీవనశైలికి తగిన చికిత్సలను కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా, చికిత్స తర్వాత నిరంతర సంరక్షణ (ఫాలో-అప్) సవాలుగా మారిన భారతదేశం లాంటి దేశంలో చికిత్సా విధానాన్ని సులభతరం చేసి, రోగుల అనుభవాన్ని, ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
 
వైద్యులకు రోగ నిర్ధారణలో సహాయపడే మరిన్ని సాధనాలు, అర్హులైన రోగులకు ఎక్కువ సౌకర్యం, సౌలభ్యం అందించగల లీడ్‌లెస్ పేస్‌మేకర్‌ల వంటి తక్కువ హాని కలిగించే చికిత్సా పద్ధతులతో గుండె లయ సంరక్షణ అభివృద్ధి చెందుతోంది. అయితే, తొలి అడుగు వేయడమే అత్యంత కీలకమైనది. సకాలంలో వైద్య సలహా తీసుకోవడం వల్ల సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి, అధునాతన చికిత్సలను పొందేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. తద్వారా జీవన నాణ్యత, దీర్ఘకాలిక గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి. అంతిమంగా, ఈ పురోగతిని అత్యుత్తమంగా వినియోగించుకోవడంలో విస్తృత అవగాహన మరియు ముందుచూపుతో కూడిన సంరక్షణ కీలకమైనవి.
 
భారతదేశంలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సవాలుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ విషయం ప్రత్యేకించి ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగినది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అరిథ్మియా ఏ వయస్సు వారికైనా రావచ్చు, అయినప్పటికీ పెద్దవారిలో ఇది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాలక్రమేణా దీని సంభవం మరియు తరచుదనం రెండూ వేగంగా పెరుగుతాయి. వాస్తవానికి, వృద్ధులలో 60% వరకు ఏదో ఒక రకమైన అరిథ్మియా(గుండె లయలో అసాధారణత) బారిన పడే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఈ విస్తృత హృదయ సంబంధ సమస్యల నేపథ్యంలో, లయ లోపాలు మరింత శ్రద్ధకు అర్హమైనవి, ఎందుకంటే వాటిని కొన్నిసార్లు విస్మరించవచ్చు లేదా ఒత్తిడి, అలసట లేదా జీవనశైలి సంబంధిత నీరసంగా పొరపాటుగా భావించవచ్చు.
 
గుండె యొక్క విద్యుత్ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు 'అరిథ్మియా' (గుండె లయ తప్పడం) సంభవిస్తుంది. దీనివల్ల గుండె చాలా వేగంగా (టాకీకార్డియా), చాలా నెమ్మదిగా (బ్రాడీకార్డియా) లేదా ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్‌లో చూసే విధంగా క్రమరహితంగా కొట్టుకుంటుంది.  కొన్ని అరిథ్మియాలు గుండె దడ, ఆయాసం, అలసట, తల తిరగడం లేదా స్పృహ కోల్పోవడం వంటి గుర్తించదగిన లక్షణాలను కలిగించవచ్చు, అయితే మరికొన్ని ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉండి, వైద్య పరీక్ష సమయంలో మాత్రమే గుర్తించబడతాయి.
 
క్రమరహిత గుండె స్పందనలన్నీ ప్రమాదకరమైనవి కావు. కానీ వాటిలో కొన్నింటిని చికిత్స చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే పక్షవాతం, గుండె వైఫల్యం లేదా ఆకస్మికంగా గుండె ఆగిపోవడం (Sudden Cardiac Arrest) వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే మీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గమనించడం చాలా ముఖ్యం. ఏదైనా తేడాగా అనిపిస్తే, ముఖ్యంగా లక్షణాలు కొత్తగా ఉన్నా లేదా తగ్గకుండా అలాగే కొనసాగుతున్నా – ముందుగానే వైద్య సలహా తీసుకోవడం మీ దీర్ఘకాలిక గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో ఎంతో కీలకం అవుతుంది.
 
అరిథ్మియా (గుండె లయలో అసాధారణత) చికిత్సకు అందరికీ ఒకే రకమైన విధానం సరిపోదు. సరైన చికిత్సా విధానం అనేది ఆ సమస్య రకం, దాని తీవ్రత మరియు సంబంధిత రోగి పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, గుండె లయను తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి జీవనశైలిలో చిన్నచిన్న మార్పులు లేదా మందులు సరిపోతాయి. మరికొన్ని సందర్భాల్లో, అసాధారణ విద్యుత్ సంకేతాలను సరిచేయడానికి వైద్యులు ప్రత్యేక చికిత్సలను సూచించవచ్చు లేదా గుండె లయను క్రమబద్ధంగా ఉంచే పరికరాన్ని (ఉదాహరణకు పేస్‌మేకర్) అమర్చవచ్చు.
 
ముఖ్యంగా గుండె కొట్టుకునే వేగం మరీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా గుండెలో విద్యుత్ సంకేతాలు సరిగ్గా ప్రసరించనప్పుడు, పేస్‌మేకర్లు చాలా కాలంగా ఒక ప్రామాణిక చికిత్సా విధానంగా ఉన్నాయి. సాధారణ పేస్‌మేకర్లను సాధారణంగా ఛాతీ పైభాగంలో చర్మం కింద అమర్చి, 'లీడ్స్' అని పిలిచే సన్నని, ఇన్సులేట్ చేయబడిన తీగల ద్వారా గుండెకు అనుసంధానిస్తారు. ఈ ఇంప్లాంటేషన్ పద్ధతి రోగి ఛాతీపై ఒక మచ్చను లేదా ఉబ్బును ఏర్పరుస్తుంది మరియు సుమారు 8 మంది రోగులలో ఒకరు పరికరం ఇరుక్కుపోవడం (డివైస్ పాకెట్) మరియు దాని సంబంధిత సమస్యలైన ఇన్ఫెక్షన్, లీడ్ స్థానభ్రంశం లేదా పగులు  వంటి వాటితో బాధపడవచ్చు.
 
నేడు, గుండె సంరక్షణలో పురోగతులు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన రోగులకు, లీడ్‌లెస్ పేస్‌మేకర్‌లు మరింత వివేకవంతమైన, అతి తక్కువ శస్త్రచికిత్సతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. భారతదేశంలో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న ఈ చిన్న, స్వయం సమృద్ధి గల పరికరాలు సాంప్రదాయ పేస్‌మేకర్‌ల కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి మరియు కాలిలోని సిర ద్వారా చొప్పించిన కాథెటర్‌ను ఉపయోగించి వీటిని నేరుగా గుండె లోపల అమరుస్తారు. వైర్లు లేదా ఛాతీపై కోత అవసరం లేని ఇవి చికిత్సను సరళతరం చేస్తూనే, రోగికి సౌకర్యాన్ని మరియు కోలుకునే ప్రక్రియను మెరుగుపరిచే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగును సూచిస్తాయి.
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