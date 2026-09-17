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  4. Indian man dies of asthma while the plane is in flight
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (20:11 IST)

విమానం గాల్లో ఎగురుతూ వుండగా భారతీయుడికి ఆస్తమా, కన్నుమూత

flight service
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (20:14 IST)
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మలేషియన్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం గాల్లో ఎగురుతూ వుంది. ఈ విమానం కౌలాలంపూర్ నుంచి సిడ్నీకి బయలుదేరింది. ప్రయాణికుల్లో ఓ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఊపిరి తీసుకోవడంలో తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. తనకు ఆస్తమా వ్యాధి వున్నట్లు అతడు చెప్పాడు. దీనితో విమాన సిబ్బంది అతడికి అత్యవసర చికిత్స అందించారు. ఐతే అతడి పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది.
 
అతడిని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు. అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. విమానం సిడ్నీ చేరుకున్న తర్వాత విమాన సిబ్బంది అధికారులకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేసినట్లు సమాచారం. ఐతే సదరు వ్యక్తి భారతీయుడు అని తెలిసినప్పటికీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవాడన్నది తెలియరాలేదు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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