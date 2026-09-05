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Written By జయ
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (20:53 IST)

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?

Sweet potato
Written By: జయ
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (20:55 IST)
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గర్భిణులు చిలకడ దుంపలు... అంటే తీపి బంగాళాదుంపలు నిశ్చింతగా తినవచ్చు. ఇవి తల్లి ఆరోగ్యానికి, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ సరైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలను అందిస్తాయి. గర్భిణులకు చిలకడ దుంపల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బిడ్డ అవయవాల ఎదుగుదలకు అవసరమైన విటమిన్-A వీటిలో వుంటుంది. చిలకడ దుంపల్లో బీటా-కెరోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో విటమిన్-A గా మారి బిడ్డ కళ్ళు, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, ఇతర అవయవాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
 
గర్భధారణ సమయంలో చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య మలబద్ధకం. ఇందులో ఉండే సమృద్ధియైన పీచు పదార్థం (ఫైబర్) జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. గర్భధారణ ప్రారంభంలో వచ్చే మార్నింగ్ సిక్నెస్(వికారం, వాంతులు)ను తగ్గించడంలో చిలకడ దుంపల్లోని విటమిన్ B6 సహాయపడుతుంది.
 
ఇందులో ఉండే పొటాషియం శరీరంలో ద్రవాల సమతుల్యతను కాపాడి, బిపి (రక్తపోటు) పెరగకుండా అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇందులో ఐరన్ మరియు విటమిన్-C రెండు ఉంటాయి. విటమిన్-C శరీరం ఐరన్‌ను సులభంగా గ్రహించేలా చేసి రక్తహీనత రాకుండా కాపాడుతుంది. ఐతే వీటిని బాగా ఉడికించి మాత్రమే తినాలి. చిలకడ దుంపలను పచ్చిగా గానీ లేదా సగం ఉడికించి గానీ తినకూడదు. బాగా ఉడకబెట్టి లేదా రోస్ట్ చేసి తినడం సురక్షితం.
 
ఏదైనా పరిమితికి మించి తింటే జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు. రోజుకు లేదా రెండు రోజులకు ఒక చిన్న మోస్తరు దుంప తినడం సరిపోతుంది. షుగర్ ఉన్నవారు అంటే... Gestational Diabetes గర్భధారణ మధుమేహం ఉన్నవారు వీటిని తినే ముందు పరిమాణం విషయంలో వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
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