కృతి సనన్కు మద్దతిచ్చిన రాహుల్.. మహిళలను ట్రోల్ చేయడం ఆపాలి
రక్షాబంధన్ ఆభరణాల ప్రకటనపై చెలరేగిన వివాదం నేపథ్యంలో నటి కృతి సనన్కు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ మద్దతు తెలిపారు. కృతి ఆ ప్రకటనలో ఇండో వెస్ట్రన్ దుస్తులు ధరించి కనిపించడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. రక్షాబంధన్ వంటి పండుగకు ఆ దుస్తులు తగినవేనా అని సోషల్ మీడియాలో కొందరు ప్రశ్నించారు.
Rahul Gandhi
బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత్ కూడా కృతి దుస్తులను విమర్శించారు. పండుగలకు అసలైన అర్థం భావోద్వేగాలు, సంప్రదాయాలు, సంబంధాల నుండి వస్తుందని, ఒక మహిళ ఏమి ధరించిందనే దాని నుండి కాదని కృతి స్పందించారు. మహిళలను ఇప్పటికీ వారి దుస్తుల ఆధారంగా ఎందుకు అంచనా వేస్తున్నారని కూడా ఆమె ప్రశ్నించారు.
రాహుల్ గాంధీ కృతి పోస్ట్ను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసి ఆమెకు మద్దతు తెలిపారు. ఒక మహిళ ఏమి ధరిస్తుంది, ఏమి చేస్తుంది, ఎక్కడికి వెళుతుంది అనేది ఆమె సొంత ఎంపిక అని ఆయన అన్నారు. తమ స్వేచ్ఛను వినియోగించుకుంటున్న మహిళలను ట్రోల్ చేయడం ఆపాలని కూడా ఆయన ప్రజలను కోరారు.
రాహుల్ గాంధీ ఈ చర్చలోకి ప్రవేశించడంతో, రక్షాబంధన్ ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో చెలరేగిన వివాదం ఇప్పుడు రాజకీయ చర్చగా కూడా మారింది.