Pujita Ponnada : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్పై పూజిత పొన్నాడ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Pujita Ponnada : aadarsha kutumbam
త్రివిక్రమ్ పై నటి పూజిత పొన్నాడ సెస్పేషనల్ కామెంట్ చేసింది. ఆదర్శకుటుంబం ఎకె 47 సినిమా గురించి ఆమె సోషల్ మీడియాలో వివరించింది. సినిమా ఆరంభం నుంచే పలు కాంట్రవర్సీలకు గురయింది. సినిమా కొంత భాగం పూర్తయ్యాక తమిళ సినిమాకు సంబంధించిన కథను కోడైరెక్టర్ చెప్పడం త్రివిక్రమ్ తీయడం జరిగిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ తర్వాత దానిని పూర్తిగా మార్చేశారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు సినిమా విడుదల కూడా రెండుసార్లు వాయిదా పడడం విశేషం.
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఎన్ని జిమ్మిక్కులు చేసినా ఈ సినిమా థియేటర్లలో నిలవలేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో తాను నటించాననీ, కానీ తీసివేశారని పూజిత పొన్నాడ చెప్పడం విశేషం. "నేను UKలో ఉన్నప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో ఒక పూర్తిస్థాయి రోల్ ఉందని చెప్పి జనవరిలో ఇండియాకు పిలిపించారు. నాతో ఒక షెడ్యూల్ షూట్ చేశారు.
ఆ తర్వాత కొంత బ్రేక్ ఇచ్చారు. అలా 4 నెలలు గడిచిపోయాయి. రెండో షెడ్యూల్ కు ఇంకా పిలుపు రాకపోవడంతో ఏమైందా అని కనుక్కుంటే, మొదటి షెడ్యూల్లో చేసిన వాళ్లందరినీ, కెమెరామెన్ తో సహా అందరినీ మార్చే చేశారని తెలిసింది" అని పేర్కొంది. ఇలా చేయడంతో నిర్మాతకు ఎంత లాభమో, నష్టమో అనేది తెలిసిందే కదా.