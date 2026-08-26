పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు కనెక్టివిటీ... రూ.840.41 కోట్లు మంజూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జాతీయ రహదారి 365బీబీ (ఎన్హెచ్ 365బీబీ)లో 45.09 కిలోమీటర్ల పొడవున్న బుట్టైగూడెం, ఎల్ఎన్డి పేట, పట్టిసీమ కొవ్వూరు విభాగాలను ఉన్నతీకరించేందుకు రూ.840.41 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రకటించారు.
Polavaram
ఈ రహదారిని పేవ్డ్ షోల్డర్లతో కూడిన రెండు లేన్ల రహదారిగా ఉన్నతీకరించనున్నారు. దీనివల్ల పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు, చుట్టుపక్కల ఉన్న అనేక గ్రామాలకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల వ్యవసాయ సంపన్నమైన ఈ ప్రాంతానికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు.
మెరుగుపరిచిన ఈ రహదారి నెట్వర్క్, పొగాకు, చెరకు, పామ్ ఉత్పత్తులతో సహా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మార్కెట్లకు వేగంగా, సురక్షితంగా రవాణా చేయడానికి సహాయపడుతుందని గడ్కరీ అన్నారు. ఇది వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు, మార్కెట్లకు మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు స్థానిక జీవనోపాధికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ ఉన్నతీకరించిన రహదారి మార్గం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంతో పాటు, ఈ ప్రాంతంలోని ముఖ్యమైన గోదావరి ఘాట్లు, పోలవరం డ్యామ్, ఇతర పర్యాటక, పుణ్యక్షేత్రాలకు మెరుగైన ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తుందని అంచనా.
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల సమయంలో యాత్రికులు, సందర్శకుల రాకపోకలను మెరుగుపరిచే అవకాశం కూడా ఉంది. గడ్కరీ ప్రకారం, ఈ అభివృద్ధి ఆ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, పర్యాటకం, తీర్థయాత్ర, వాణిజ్యం మరియు మొత్తం సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఊపునిస్తుంది.